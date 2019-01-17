投資人觀望台積電法說　台股、台指期量縮收小紅難返9800點大關

▲期現貨雙市今天震盪整理，台股收漲25點，台指期也漲16點，雙雙站不穩9800點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台積電法說會登場，加上市場靜待財報表現，台股期現貨今（17）日呈現震盪格局，其中台股終場上漲25.34點，以9789.15點作收，台指期收漲16點，收在9779點，成交量14萬2681口，蓄勢挑戰9800點大關。

美股3大指數連續2天小幅收高，台股今天震盪走低，開盤小漲9.5點，以9773.31點開出，盤中震盪修正，再度摔下9800點關卡，最低一度回測9759.51點，所幸尾盤跌幅收斂，終場上漲25.34點，收在9789.15點，成交量908.56億元。

台指期今天小幅開高，一開盤蓄勢挑戰9800點關卡，電子期指小漲0.18%，金融期指則壓回盤下震盪，終場上漲16點，收在9779點，與現貨相較，逆價差10.15點，成交量14萬2681口，距離9800點關卡僅一步之遙。

國泰期貨分析師姜軒墨表示，國際市場雜音紛亂，台股期現貨市場反彈主要是來自聯準會偏向鴿派言論以及大陸刺激經濟措施，引起指數有很大的漲幅，不過經濟數據表現疲弱，可見是情緒性反彈，加上美國政府關門長達近1個月，將會影響GDP表現，因此短線壓回整理機率較高。