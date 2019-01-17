先探／台廠自駕車概念股出列

結合５Ｇ、ＡＩ等技術，讓汽車不再只是汽車，未來除了可以自動駕駛，更可成為多樣化的運輸載具，創造出新的營運模式，供應鏈將是新亮點。

【文／馮欣仁】

日前剛閉幕的美國消費性電子展（ＣＥＳ），重頭戲除了５Ｇ之外，自動駕駛車更是會展中的一大亮點。尤其，近三、四年來，ＣＥＳ展儼然成為汽車展，各家國際大車廠與科技大廠不約而同地展現車用電子、電動車與自動駕駛相關技術。

隨著５Ｇ即將商轉與人工智慧（ＡＩ）技術提升，促使自動駕駛的離我們越來越近。根據波士頓諮詢公司（ＢＣＧ）預測，二○二五年自動駕駛汽車市場總規模將會達到四二○億美元，至二○三五年將超過七七○億美元，自動駕駛汽車占全球汽車銷量達二五％；因此，這股龐大商機，成為各家廠商兵家必爭之地。

自動駕駛離我們不遠

今年會展上最吸引人潮的莫非就是貝爾（Bell）所推出的空中計程車Bell Nexus，面對地面交通日漸擁擠，空中交通成了替代方案，可以直接起降的Bell Nexus，結合共享經濟，未來尖峰時段要趕著開重要會議，透過應用程式（App）叫空中計程車，三分鐘後到頂樓搭乘，將成為消費者移動的新選擇。此外，韓國現代汽車展示名為「Elevate」的行走概念車，長相類似電影「星際大戰」的行走機器人AT-AT，具有輪胎的四隻腳可以高速行駛，也能攀爬在崎嶇的崖壁或山坡上，可成為第一線急救人員增加優勢外，更能深入一般汽車無法行駛的區域。（全文未完）

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