先探／ＩＰＯ新股行情甜蜜蜜

延續去年底幾檔新掛牌股的亮眼表現，一九年一月就有多檔具基本面撐腰的新股接連登場，蜜月行情將如何演出，值得期待。

【文／吳禹潼】

二○一八年下半年因為市場局勢不穩、股市動盪，部分掛牌新股訂定的承銷價慘遭低估、蜜月行情失色，因而被市場戲稱為「生不逢時」。如今，一九年元月紅包行情發酵的同時，不少即將登上舞台的新股行情也蓄勢待發、準備開跑。

掛牌蜜月行情可期

根據以往經驗來看，新股掛牌首周通常會有第一波蜜月行情出現，如果該公司業績成長表現亮眼，產業前景也值得期待，投信將會在掛牌五日的限制期後進場布局，因此新股就會「二度蜜月」行情的機會，股價也就能持續走揚。

剛掛牌新股的優勢在於籌碼較為集中乾淨，且股價表現較不易受到當沖與融資融券的上下其手，對投資人來說相對穩定，也容易獲得青睞，再加上若是公司本身就具備強健的基本面體質，當然就能成為帶動股價走揚的動能，即使承銷價遭到低估，也能在掛牌後的蜜月時期扳回一城，於市場中大放異彩。

若是說到這類型的典型範例，絕對不能不提去年底掛牌的南寶，一七年以每股二一四元登錄興櫃，股價一度站上二三○元，但一八年上半年受到油價大幅上漲墊高成本，業績表現不佳，導致掛牌前夕於興櫃的股價一度跌至八六元新低。而低於每股淨值的承銷價七六．八元，對南寶來說，也真的可以說是過於委屈，所幸，上市以來最大漲幅逾四成，如今股價也維持在百元之上，算是還它一個公道！（全文未完）

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