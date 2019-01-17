先探／AI投資速成班

亞馬遜和微軟現在能成為全球前兩大企業資本市值龍頭股，與市場認為在AI的運用推升公司營運成長有密不可分的關聯；現在市場還有哪些AI指標股，以及今年在AI領域發展如何？都將決定各家公司今年的股價走勢！

【文／魏聖峰】

在Nvidia努力投入人工智慧（ＡＩ）研發多年後，二○一六年五月對外宣布ＡＩ離人類不再遙遠，透過繪圖晶片的高倍速運算，植入機器學習模式，已成功跨入ＡＩ領域。自此Nvidia股價一路飆漲七倍多、創下二九二．七六美元的歷史新高，ＡＩ投資就此成為金融市場的最愛。從華爾街投資機構的角度來看，通常市場給予硬體製造類股的本益比僅十～十二倍，若是軟體股的本益比通常是二五倍起跳。隨著ＡＩ普及化，軟體業者都已投入ＡＩ相關技術的研發，若能研發廣受歡迎的ＡＩ軟體，市場給予百倍本益比在所不惜，還有機會被其他大廠併購，鼓勵很多新創公司跨入ＡＩ領域。

當前企業不論是科技還是傳統產業，都少不了在ＡＩ、雲端運算方面的支出，企業大量投入研發經費後，ＡＩ逐漸落實在我們的日常生活，擬人化程度也越來越高。我們常講今年可算是５Ｇ元年，５Ｇ讓我們的生活擁有更大的頻寬，允許很多資料數據在同一時間內大量無線傳輸，資料傳輸到雲端進行ＡＩ演算和分析，再用物聯網（IoT）連結傳回到各工作站與用戶的終端裝置。未來ＡＩ將伴隨著５Ｇ的發展而更普及化，當ＡＩ越來越深入人類生活後，終端市場對ＡＩ的需求將會越來越大。

全球ＡＩ市場的規模以每年四三％的年複合成長率成長，一八年市場規模約○．二六兆美元，二○二○年會成長到○．五二兆美元，二○二五年的市場規模將成長到三．○六兆美元。在人類已知的生活環境中，ＡＩ已經在各個領域扮演重要的角色，ＡＩ最早被運用在雲端運算的分析、辨識和推演，雲端運算的客戶透過ＡＩ的分析可推測用戶的需求，作為未來產品行銷的模式。

亞馬遜的雲端＋ＡＩ＋物聯網

從電子商務起家的亞馬遜，十年前最早推出雲端運算資料庫出租給企業客戶。亞馬遜公司內部也有ＡＩ系統縮短倉儲運作提高產品處理時間並縮短處理程序，迅速將資料傳輸給送貨機器人，縮短產品進貨和出貨的時間，加速電子商務的運作時間。以亞馬遜的倉儲運作系統為例，當中央系統經過資料庫運算後下達指令給送貨機器人，機器人收到指令後會尋找距離最近的產品去拿取，並送到指定的地點等待出貨。這個架構中，中央系統資料庫內有複雜的ＡＩ運算和資料系統處理，送貨機器人就是內部工作站，在這個系統中資料的傳輸透過IoT連結。亞馬遜的倉儲運作就是典型的雲端＋ＡＩ＋物聯網。（全文未完）

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