先探／謝金河：行情總在絕望中誕生？



【文／謝金河】

華爾街的百年名言，一開始就說：行情總在絕望中誕生！二○一九年一開年，所有最壞的消息都出來，例如，元月二日蘋果調降財測，股價應聲大跌九．九六％，美國道瓊指數一開年就大跌六六○點，持有二．五二億股蘋果的股神巴菲特成為最大輸家，蘋果從二三三．四七美元，市值一．一○七九兆美元慘跌到股價一四二美元、市值剩六七三八．四六億美元，市值蒸發四三四○．六二億美元，為二○一九年全球股市揭開序幕。

接著元月六日世界銀行總裁金墉請辭，世銀在元月七日發表年度預測，以「天要黑了！」為題，昭告世界，在美中貿易惡戰下，全球經濟成長將趨緩，世銀預告全球平均ＧＤＰ將從二○一八年的三％降為二．九％，美國從二．九％降為二．五％，中國從六．五％降為六．二％，歐洲有可能重新陷入負成長，台灣的中研院也說二○一八年原來以為是黑天鵝，沒想到是一大片烏雲，中研院預告，貿易戰加金融緊縮，成長動能逆轉，急轉直下。

外資今年賣壓減緩很多

而即將到來的豬年，非洲瘟疫正蔓延全中國，台灣全島戒備，二○一九年一開年似乎壞消息紛至沓來，可說來者不善。不過行情在絕望中誕生，全球股市在元月紛紛開出紅盤。例如，去年全年漲幅全球之冠的巴西到元月十五日為止，又漲了六一六八．四六，漲幅達七．○二％，大家關注的美國股市，去年十二月道瓊工業指數下跌二二一一，元月已大漲七三八．一三，漲幅達三．一六％，美國六大指數的ＮＢＩ生技分類指數大漲十二．八五％，把十二月的下跌十一．二五％完全收復回來，Nasdaq也大漲五．八六％，費城半導體指數小揚三．六二％。

二○一八年表現最弱勢的中港股市，其中滬深三○○上漲三．九％，深圳Ａ股漲四．三六％，上海Ａ股漲三．○七％，香港恆生也漲三．八一％，去年慘跌的深滬Ａ股不再破底，香港股市也不再一蹶不振，亞洲股市以菲律賓股市表現最搶眼，元月上漲七．三二％，歐洲的德國也漲三．一五％，台股受鴻海、台積電表現不佳的影響，漲幅相對落後，不過加權指數小漲七八．六三，漲幅是○．八一％，櫃買漲二．一四％，摩台指數上漲○．四四％，相較於全球股市，台股漲幅幾乎敬陪末座，不過終究拉出紅盤。

而去年外資大賣台股達三五五一億元，進入二○一九年外資賣壓已漸輕，去年外資在鴻海持股少了一三一萬張，今年賣壓已減緩很多，而蘋果殺盤中，大家原以為台積電最後會跌破二○○元大關，但仍在二○六．五元止住跌勢，反而是今年外資天天大舉加碼上海商銀，投信、自營商也全力力挺，讓上海商銀股價一口氣衝上四三．五元上市新天價，從這個態勢來看，經歷了二○一八年外資超級大賣壓的台股，也許進入二○一九年會出現意外的走勢，也就是在絕望悲觀中拉出新格局、新視野，也許會印證了行情絕望中誕生的真諦！

相對於二○一八年的行情大起大落，二○一九年行情可能波動變小，除非中美貿易戰出現不可預測的巨大變化，原則全球股市可能進入一個「新平庸時代」，市場操作心態會趨保守，但基本面好的個股可能率先脫穎而出，豬年即將來臨，大家必須觀察幾個新的變化。

一是外資對台股的態度。外資對鴻海持股已降至四一．八六％，已到了歷史新低水位；台積電的七七．一四％，與過去最高的八一．三％，也降了四％水位，外資在國巨持股也從六三％降為五二．八六％，大約減持了一成左右，今年台達電股價大漲，但外資持股水位已降至六四．九八％，這顯示外資今年繼續大賣台股機率變小。

設備投資趨緩的負效應

二是在去年中美貿易戰中設備投資趨緩的負效應。進入二○一九年會不會出現新變化，這可以上銀、亞德客ＫＹ及全球傳動三檔為代表；上銀去年營收在第三季達到最高峰，七月寫下二八．一一億歷史新高，此後逐月下滑，到十二月只剩下十七．五一億，今年第一季可能是很清淡的一季，但四月以後的接單可能是關鍵，如果確定不會變得更壞，股價就會有提前反應的空間，像全球傳動去年八月十五日以每股九四．八元上市，股價就從一二六．五元殺到四八．一元，去年前三季ＥＰＳ已達五．四六元，第四季營收八．○五億與前年七．九九億旗鼓相當，前年第四季ＥＰＳ也有一．四二元，就算第四季賺一元，全年ＥＰＳ約六．五元，現在ＰＥ約十倍，這是市場極度悲觀製造的股價超跌效應，一旦站上季線可能是個好買點。

這種去年景氣大好、股價波動很大的產業，工具相比被動元件、矽晶圓更具代表性，很多人問我說國巨去年ＥＰＳ八五元，今年股價還會上千元嗎？那是不可能的，一檔個股經過大狂炒，必須要有很長的休養生息調養，像環球晶股價去年到六四二元，台勝科到一八一元，華新科到四九一．五元，未來單是籌碼沈澱就得費一番功夫，我的看法是去年大肆炒作的個股，今年可以完全視而不見，頂多偶爾短線操作一下。

三是去年台股基本面並沒有太差。從營收來看，去年全年營收三五．一二兆元，比一七年成長八．二％，十二月仍有五六檔個股再創歷史新高紀錄，不過第四季營收轉淡是事實，十月營收三．三二兆，十一月三．二六兆，十二月三．一七兆，有逐月下滑的現象，代表受到中美貿易戰波及，上市櫃公司營收轉淡是事實。

再來檢視一下獲利，二○一七年全體上市公司淨利二．一九兆，比二○一六年成長十五．七％，二○一八年前三季淨利分別是五三五六億、五七五八．三六億及六五二三億元，第三季是獲利巔峰，前三季淨利一．七八兆，已確定第四季只要超過四一○○億就超過前年全年，那麼第四季淨利如果從台塑四寶來看，可能就要保守以對了。

台塑四寶去年前三季淨利分別是五六六．二四億、七三二．六九億及九五七．六一億元，前三季淨利總和二五○九．○九億元，但是受到油價大跌影響，台塑化第四季出現四一．七八億元的虧損，台塑四寶全年只賺二五四九．七六億元；也就是說，台塑四寶第四季只小賺四○．六七億，這比起第三季少賺九○○億以上，這也等於預告全體上市櫃公司第四季獲利可能降到五○○○～五五○○億元之間，那麼全體上市櫃公司全年獲利大約在二．三兆左右，第四季獲利轉衰，股價已提前反應。

當前偏安格局可以確定

例如台塑化股價從一五一跌到一○○．五元，台化從一三○跌到九九元，台塑從一一九．五元跌到九四．八元，在業績攤牌之前，台塑四寶已在股價上充分反應，第一季已無大跌之虞，所以經歷了去年十月、十二月狂殺，全球股市在今年三月一日前的偏安格局可以確定。

四是進入二○一九年市場開始發酵的題材是股息的配發。十四日經濟日報頭條新聞是台積電配八．五元，市場上十大外資券商有二家估台積電今年配九．五元，五家估九元，三家估八．五元，以近三年台積電配息從六元、七元、八元，今年會不會是九元？最保守也應有八．五元，如果以元月十五日收盤價，配八．五元殖利率是三．八四％，如果是九元，是四．○七％。台積電是台灣最有競爭力的企業，大家可以拿此當標竿，也就是說，殖利率沒有達四％的企業，今年不會引起法人的重視與注意。（全文未完）

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