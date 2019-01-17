　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

先探／謝金河：行情總在絕望中誕生？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）
【文／謝金河】

華爾街的百年名言，一開始就說：行情總在絕望中誕生！二○一九年一開年，所有最壞的消息都出來，例如，元月二日蘋果調降財測，股價應聲大跌九．九六％，美國道瓊指數一開年就大跌六六○點，持有二．五二億股蘋果的股神巴菲特成為最大輸家，蘋果從二三三．四七美元，市值一．一○七九兆美元慘跌到股價一四二美元、市值剩六七三八．四六億美元，市值蒸發四三四○．六二億美元，為二○一九年全球股市揭開序幕。

接著元月六日世界銀行總裁金墉請辭，世銀在元月七日發表年度預測，以「天要黑了！」為題，昭告世界，在美中貿易惡戰下，全球經濟成長將趨緩，世銀預告全球平均ＧＤＰ將從二○一八年的三％降為二．九％，美國從二．九％降為二．五％，中國從六．五％降為六．二％，歐洲有可能重新陷入負成長，台灣的中研院也說二○一八年原來以為是黑天鵝，沒想到是一大片烏雲，中研院預告，貿易戰加金融緊縮，成長動能逆轉，急轉直下。

外資今年賣壓減緩很多

而即將到來的豬年，非洲瘟疫正蔓延全中國，台灣全島戒備，二○一九年一開年似乎壞消息紛至沓來，可說來者不善。不過行情在絕望中誕生，全球股市在元月紛紛開出紅盤。例如，去年全年漲幅全球之冠的巴西到元月十五日為止，又漲了六一六八．四六，漲幅達七．○二％，大家關注的美國股市，去年十二月道瓊工業指數下跌二二一一，元月已大漲七三八．一三，漲幅達三．一六％，美國六大指數的ＮＢＩ生技分類指數大漲十二．八五％，把十二月的下跌十一．二五％完全收復回來，Nasdaq也大漲五．八六％，費城半導體指數小揚三．六二％。

二○一八年表現最弱勢的中港股市，其中滬深三○○上漲三．九％，深圳Ａ股漲四．三六％，上海Ａ股漲三．○七％，香港恆生也漲三．八一％，去年慘跌的深滬Ａ股不再破底，香港股市也不再一蹶不振，亞洲股市以菲律賓股市表現最搶眼，元月上漲七．三二％，歐洲的德國也漲三．一五％，台股受鴻海、台積電表現不佳的影響，漲幅相對落後，不過加權指數小漲七八．六三，漲幅是○．八一％，櫃買漲二．一四％，摩台指數上漲○．四四％，相較於全球股市，台股漲幅幾乎敬陪末座，不過終究拉出紅盤。

而去年外資大賣台股達三五五一億元，進入二○一九年外資賣壓已漸輕，去年外資在鴻海持股少了一三一萬張，今年賣壓已減緩很多，而蘋果殺盤中，大家原以為台積電最後會跌破二○○元大關，但仍在二○六．五元止住跌勢，反而是今年外資天天大舉加碼上海商銀，投信、自營商也全力力挺，讓上海商銀股價一口氣衝上四三．五元上市新天價，從這個態勢來看，經歷了二○一八年外資超級大賣壓的台股，也許進入二○一九年會出現意外的走勢，也就是在絕望悲觀中拉出新格局、新視野，也許會印證了行情絕望中誕生的真諦！

相對於二○一八年的行情大起大落，二○一九年行情可能波動變小，除非中美貿易戰出現不可預測的巨大變化，原則全球股市可能進入一個「新平庸時代」，市場操作心態會趨保守，但基本面好的個股可能率先脫穎而出，豬年即將來臨，大家必須觀察幾個新的變化。

一是外資對台股的態度。外資對鴻海持股已降至四一．八六％，已到了歷史新低水位；台積電的七七．一四％，與過去最高的八一．三％，也降了四％水位，外資在國巨持股也從六三％降為五二．八六％，大約減持了一成左右，今年台達電股價大漲，但外資持股水位已降至六四．九八％，這顯示外資今年繼續大賣台股機率變小。

設備投資趨緩的負效應

二是在去年中美貿易戰中設備投資趨緩的負效應。進入二○一九年會不會出現新變化，這可以上銀、亞德客ＫＹ及全球傳動三檔為代表；上銀去年營收在第三季達到最高峰，七月寫下二八．一一億歷史新高，此後逐月下滑，到十二月只剩下十七．五一億，今年第一季可能是很清淡的一季，但四月以後的接單可能是關鍵，如果確定不會變得更壞，股價就會有提前反應的空間，像全球傳動去年八月十五日以每股九四．八元上市，股價就從一二六．五元殺到四八．一元，去年前三季ＥＰＳ已達五．四六元，第四季營收八．○五億與前年七．九九億旗鼓相當，前年第四季ＥＰＳ也有一．四二元，就算第四季賺一元，全年ＥＰＳ約六．五元，現在ＰＥ約十倍，這是市場極度悲觀製造的股價超跌效應，一旦站上季線可能是個好買點。

這種去年景氣大好、股價波動很大的產業，工具相比被動元件、矽晶圓更具代表性，很多人問我說國巨去年ＥＰＳ八五元，今年股價還會上千元嗎？那是不可能的，一檔個股經過大狂炒，必須要有很長的休養生息調養，像環球晶股價去年到六四二元，台勝科到一八一元，華新科到四九一．五元，未來單是籌碼沈澱就得費一番功夫，我的看法是去年大肆炒作的個股，今年可以完全視而不見，頂多偶爾短線操作一下。

三是去年台股基本面並沒有太差。從營收來看，去年全年營收三五．一二兆元，比一七年成長八．二％，十二月仍有五六檔個股再創歷史新高紀錄，不過第四季營收轉淡是事實，十月營收三．三二兆，十一月三．二六兆，十二月三．一七兆，有逐月下滑的現象，代表受到中美貿易戰波及，上市櫃公司營收轉淡是事實。

再來檢視一下獲利，二○一七年全體上市公司淨利二．一九兆，比二○一六年成長十五．七％，二○一八年前三季淨利分別是五三五六億、五七五八．三六億及六五二三億元，第三季是獲利巔峰，前三季淨利一．七八兆，已確定第四季只要超過四一○○億就超過前年全年，那麼第四季淨利如果從台塑四寶來看，可能就要保守以對了。

台塑四寶去年前三季淨利分別是五六六．二四億、七三二．六九億及九五七．六一億元，前三季淨利總和二五○九．○九億元，但是受到油價大跌影響，台塑化第四季出現四一．七八億元的虧損，台塑四寶全年只賺二五四九．七六億元；也就是說，台塑四寶第四季只小賺四○．六七億，這比起第三季少賺九○○億以上，這也等於預告全體上市櫃公司第四季獲利可能降到五○○○～五五○○億元之間，那麼全體上市櫃公司全年獲利大約在二．三兆左右，第四季獲利轉衰，股價已提前反應。

當前偏安格局可以確定

例如台塑化股價從一五一跌到一○○．五元，台化從一三○跌到九九元，台塑從一一九．五元跌到九四．八元，在業績攤牌之前，台塑四寶已在股價上充分反應，第一季已無大跌之虞，所以經歷了去年十月、十二月狂殺，全球股市在今年三月一日前的偏安格局可以確定。

四是進入二○一九年市場開始發酵的題材是股息的配發。十四日經濟日報頭條新聞是台積電配八．五元，市場上十大外資券商有二家估台積電今年配九．五元，五家估九元，三家估八．五元，以近三年台積電配息從六元、七元、八元，今年會不會是九元？最保守也應有八．五元，如果以元月十五日收盤價，配八．五元殖利率是三．八四％，如果是九元，是四．○七％。台積電是台灣最有競爭力的企業，大家可以拿此當標竿，也就是說，殖利率沒有達四％的企業，今年不會引起法人的重視與注意。（全文未完）

或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
66歲廖峻驚傳中風！「去年底發病」家屬封鎖消息
工程師娶越南新娘被狂嘲笑　伴娘團妹「神似嘉瑜」惹暴動

關鍵字：先探投資週刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

年後轉職潮要來了！就業博覽會釋出破萬個職缺　首場2月16日開跑

中華電信建設4G基地台有成！　官方、國際測速都是第一

迎鮭魚返鄉　財政部射3箭　下周解釋海外所得證明鬆綁

5大利基加持　他們都看好今年新興市場債表現

陸資3度違法買大同被抓　金管會再罰402萬要求半年內出清

劉士豪新接次長「不是跳火坑」　過去陪伴勞動部工作20年

柏瑞團隊今年最看好2項投資　報酬率有6%以上

先探／台廠自駕車概念股出列

先探／ＩＰＯ新股行情甜蜜蜜

先探／AI投資速成班

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

年後轉職潮要來了！就業博覽會釋出破萬個職缺　首場2月16日開跑

中華電信建設4G基地台有成！　官方、國際測速都是第一

迎鮭魚返鄉　財政部射3箭　下周解釋海外所得證明鬆綁

5大利基加持　他們都看好今年新興市場債表現

陸資3度違法買大同被抓　金管會再罰402萬要求半年內出清

劉士豪新接次長「不是跳火坑」　過去陪伴勞動部工作20年

柏瑞團隊今年最看好2項投資　報酬率有6%以上

先探／台廠自駕車概念股出列

先探／ＩＰＯ新股行情甜蜜蜜

先探／AI投資速成班

買了它，唇頰、修容全搞定！超好用的「水彩霜」霧面質地超美

年後轉職潮要來了！就業博覽會釋出破萬個職缺　首場2月16日開跑

運動科學輔助訓練　王建民：對球質、球速有幫助

大貨車走舊蘇花　通行證申請已公告

中華電信建設4G基地台有成！　官方、國際測速都是第一

電腦搜尋「性騷擾」和「112」3分鐘　　女大生離奇失蹤13年

刮中1百萬元報喜受訪　又幸運再刮又中5千元

廖峻天冷下雨趕拍《女力》　一回到家「突然中風」火速送醫

人安羅東寒士尾牙倒數10天　幼兒園與寒士同享天倫樂

迎鮭魚返鄉　財政部射3箭　下周解釋海外所得證明鬆綁

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

財經熱門新聞

新台幣定存現利多　優利期15個..

公股行辦信用卡遭行員冷落　網友..

賣礦泉水成就百億公司　靠戰對手..

5壽險月虧150億　4巨頭密會

洗錢防制惹民怨！　蘇貞昌帶隊突..

外媒：去年iPhone電池共換..

蘋果寄信推限時折價　iPhon..

台筆電廠找出路　老謝：廣達漸入..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

美財報報喜！蘋概三王帶頭衝　台..

今年各縣市有線電視收視費用出爐..

美股連2漲！台指期漲近20點蓄..

首例！東森和中天新聞台因內容不..

扶養父母　可報健保費扣除

更多熱門

相關新聞

先探／AI投資速成班

亞馬遜和微軟現在能成為全球前兩大企業資本市值龍頭股，與市場認為在AI的運用推升公司營運成長有密不可分的關聯；現在市場還有哪些AI指標股，以及今年在AI領域發展如何？都將決定各家公司今年的股價走勢！　

先探／不藏私　封關前選股分享！

先探／生醫族群春天來了

CES展跨海直擊　台廠搶商機

先探／封關前搶先賺

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲賴帳萬元

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面