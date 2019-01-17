先探／不藏私　封關前選股分享！

【文／方亞申】

台股經過大立光法說會後股價大漲，一度令市場有利空出盡的感覺；惟從去年下半年美中貿易大戰開始，不少廠商搶先出貨，今年第一季將面臨營收可能下降的壓力。美國經濟情況還好，但中國經濟下行壓力與日俱增；加上蘋果調降財測，預告銷售不會好，台灣廠商面臨經濟情況的大變化，似乎不會預期第一季業績會有大逆轉出現，從半導體到下游代工都將受影響；此外，國際油價近期雖反彈，但也只來到五二美元上下震盪，與去年同期相較，在基期愈來愈高下，業績展望也不甚佳。

基本面干擾因素相當多，最近不少數據出籠，更驗證今年全球景氣須小心應對。具最新的ＯＥＣＤ主要預測未來六～九個月全球景氣的轉折趨勢，該指標去年初起便緩步下降，最新的去年十一月數據再度下降到約九九．三二，明顯低於去年七月的九九．八六；ＯＥＣＤ特別點名美國及德國，表示之前出現的動能減緩「初步信號」，現在已經獲得證實。美國雖然去年十二月就業報告仍強勁，但ＩＳＭ製造業指數卻降到兩年低點，房市也持續降溫；歐元區的德國更出現經濟將陷入衰退的風險，即去年第三、四季經濟都萎縮；義大利經濟同樣堪憂，法國街頭示威也打擊經濟成長。

三王獲利不易超過去年

最重要的是中國，美中貿易戰去年七月爆發後的前幾個月，因企業搶出口，大陸出口基本還能維持兩位數增長。但去年十一月，大陸出口年增率就陡降至五．四％；進口增速也大降至三％，為二○一六年十一月以來最低值；十二月進出口更進一步惡化，出口比上年同期劇減四．四％，以美元計算是一六年來最低額，顯示美中貿易緊張的影響已經表現在經濟數據上。這是進一步確認中國經濟下行壓力，今年大陸將面臨巨大貿易壓力，貨幣寬鬆仍需加碼，連總理李克強就說出要抓緊神經過日子一類的話。

惟，美中貿易戰使得中國經濟大受影響，對於接下來月底美中會談提供緩解機會，也就是中國將加大放寬外資進入，就像在公布去年十二月進出口皆墨下，大陸國家外管局馬上公布合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）投資Ａ股總額度將由一千五百億美元翻倍至三千億美元。當然美方最後最大令牌就是要中國保護智慧財產權，月底雙方談判，在基本數據越差中越可能達成協議，尤其美國政府關門時間已創歷史紀錄，也勢必會影響到民間消費，若雙方都有台階下，倒是對全球下行的經濟有較正面作用。

不過美國這次長達十年的經濟好光景，使得基期相對較高，若企業獲利有風吹草動，也將影響股市，即將到來的美國去年第四季企業財報公布，將是小菜一碟，第一季以後企業營運才是焦點。而美中即使和談，但是歐美封殺中國科技業似乎是潮流所趨，尤其在５Ｇ部分；相對中國地區對於蘋果銷售已呈現衰退，蘋果日前下修首季財測，引發蘋果供應鏈股價下挫，總市值跌至第四名，且今年科技股反彈，蘋果幾乎未彈。蘋果不好，台灣一向以蘋果供應鏈自居，包括權值股台積電、營收王鴻海、股王大立光等三王都在蘋果「光環」之下，蘋果可能再次下修銷售目標，那麼三王獲利要超過去年似乎不容易了。雖然大立光法說會後以利空出盡彈升反映，但股價最終還是要業績支撐，若無業績也彈不遠，頂多只能防守；相同情況也可能出現在台積電上，最近包括向來預估準確率高的外資摩根士丹利在上周率先下調全球晶圓代工大廠台積電目標價，引發多家外資跟進調降，本周又出現摩根士丹利下修記憶體及矽晶圓評等，認為環球晶股價淨值比約二．七倍，相對日廠Sumco的一．二倍還有偏「貴」之虞，跌勢恐還沒完。

台股仍是中小型股天下

半導體雜音多，而油價下跌，台塑四寶獲利將不如去年的超過兩千一百億元，大立光及鴻海也較難超過去年獲利，加上被動元件好景不再、金控業海外收益也可能不如去年，幾乎占上市櫃公司獲利三～四成的公司獲利展望疲弱，台股要超過去年的一一七二○點似乎就相當難了。

所幸經過去年第四季從新興市場到歐美股市都跌過一輪，基期相對降低，投資機構現金相對較多，所以開年以來包括印度、印尼、菲律賓、巴西等新興市場股市都站上年線，較弱的則屬於歐洲及美國加上中國及日本都還在季線之下，不過本周弱勢的的韓國已提前拉過季線，台股年初一度出現九三一八新低點，但也跟著拉過季線。看來現階段股市似乎對於利空先以出盡反映，只要美中兩大國股市止穩以及談判有些許結果，那麼第一季還是有往常的法人資金重新入市行情。且目前台股周線ＫＤ值才交叉向上不久，有利時間波反彈。只是若無量上檔空間不必寄望太大，一○二○○點以上將有頸線大壓力；換句話說，還是中小型股天下。（全文未完）

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