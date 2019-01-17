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每賣一支手機就可抽300元　高通靠專利收費數錢數到手抽筋

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▲高通Snapdragon 675讓中階機也能玩電競！預計2019年初首發 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲高通的高階晶片在全球幾乎處於壟斷地位，特別是手機領域。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

世界上總有一些企業，不生產、販售實體產品，卻憑藉著自己的核心技術，每年光收取專利費用就能「數錢數到手抽筋」，這其中最典型的例子就是美國晶片大廠高通（Qualcomm）。

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）週二（15）指控，高通對每部裝置都收取專利費用的商業模式，不僅提高手機的定價，也損害了市場競爭。今日頭條報導，高通是技術研發領域的領先企業之一，其主要收入來源是向全球多家設備製造商提供技術專利授權，也就是造成高通與蘋果爭議不斷的「專利授權費」。而事實上，這筆費用並非僅針對蘋果，高通的商業模式幾乎涉及了世界上所有電信設備及消費電子設備品牌。

高階晶片目前除了高通外，僅有蘋果、三星及華為能生產，但蘋果與三星的晶片技術並未對外銷售，因此高通的高階晶片在全球幾乎處於壟斷地位，特別是手機領域。全球非蘋高階智慧手機，大多數都採用高通的晶片，不僅如此，這些智慧型手機製造商每年甚至會選擇花高價爭奪這些高通晶片的首發權。

▲高通(Qualcomm)在這次中美貿易戰中受到波及。（圖／達志影像／newscom）

▲雖然華為等公司在5G網路有著領導地位，但事實上，5G的核心技術依然在高通手上。（圖／達志影像／newscom）

高通實際上就是一間靠著專利技術吃飯的公司。在電信設備方面，高通已擁有3900項CDMA（分碼多重存取）專利，其中核心專利也多達600多項。而雖然華為等公司在5G網路有著領導地位，但事實上，5G的核心技術依然在高通手上。這意味著，若華為、小米等手機製造商想開發5G手機，因缺少高通手中這項專利，勢必得為此再支付高通專利費用。

今日頭條估計，智慧型手機製造商需為單模的5G手機專利，上繳該機款2.257%的銷售額給高通，而多模的專利使用費則高達銷售額的3.25%。售價1000元人民幣（約新台幣4600元）的手機，高通可抽取其中32.5元人民幣（約新台幣150元）的專利費用。以現階段中國大陸智慧型手機平均價2000元（約新台幣9200元）來計算，每賣一支手機，高通就會從中獲得65元人民幣（約新台幣300元）。

不過針對FTC的指控，高通強調自己在智慧型手機市場並無主導優勢，隨著英特爾、聯發科及三星等新的競爭對手逐漸在無線晶片領域中取得新進展，其本身數據晶片整體上在全球市場的實際佔有率並不高，在與蘋果決裂後，騎術據晶片的市佔率又進一步下滑。

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關鍵字：高通,專利,專利費用,蘋果,三星,華為

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