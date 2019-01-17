賽靈思旗下技術被百度採用　支援AI開發

▲百度AI技術生態部總經理喻友平（右）與賽靈思大中華區業務開發總監朱勇（左）共同展示EdgeBoard。（圖／業者提供）。

記者周康玉／台北報導

可程式邏輯器件生產商賽靈思（Xilinx）今（17）日宣布，旗下技術被百度採用，應用在「EdgeBoard終端加速運算方案」，支援客戶輕鬆開發出高效能的AI硬體。

百度的EdgeBoard終端加速運算方案能滿足從客製化需求到終端運算加速的一站式解決方案，支援客戶輕鬆開發出高效能的AI硬體，可作為百度大腦AI硬體平台計畫的一部分進行配置和客制化。

此外，百度大腦AI硬體平台計畫是為產業提供經過市場驗證的特定技術，使開發者可以針對特定的終端應用，進行快速採用與部署。

賽靈思被採用的技術是Zynq UltraScale+ MPSoC，其整合強大的即時處理器與可編程邏輯，為開發者提供無可比擬的系統效能、靈活性和可擴展性，加速智慧視訊、安全監控、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及下一代機器人等終端應用的發展。

賽靈思全球資料中心業務部門副總裁Freddy Engineer表示，百度所建立之龐大且開放的生態系統，將加速終端AI領域的創新，為我們所工作和生活的世界，提供更廣泛的人工智慧創新產品。

百度AI技術生態部總經理喻友平表示，運用賽靈思晶片打造出靈活的EdgeBoard，旨在協助開發者與工程師們快速利用百度經過市場驗證的技術，或者加速部署自行定義的模型。