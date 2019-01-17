臺灣會展之夜感謝去年努力　今年繼續衝

▲會展之夜，理監事感謝過去一年努力，今年繼續再加油。（圖／貿協提供）

財經中心／台北報導

由中華民國展覽暨會議商業同業公會主辦的「2019臺灣會展之夜」於1月14日晚間在台北君悅酒店隆重舉辦，近600位會展界代表參加。展覽會議公會葉明水理事長表示，回顧過去一年，臺灣會展規模在政府及會展先進的支持下穩定成長，欣欣向榮，去年在臺舉辦的展覽數高達270場，比2017年成長約5％，國際會議舉辦場次達248場次，企業會議暨獎勵旅遊達120場次。來臺參加會展的外籍人士成長至26萬5千人。

葉明水同時也感謝揚威國際舞台的會員單位，2018亞洲會展獎(AFECA Asian Awards)此國際大獎中，外貿協會「臺北國際食品展」榮獲最佳專業展覽獎第一名，揆眾公司｢臺灣藝術博覽會｣獲最佳消費展獎第三名，最佳服務獎前三大名次分別由臺灣筆克公司、歐立利公司及奕達公司包辦，高雄展覽館則獲最佳場館獎第二名。歐立利集團的李文文女士及佳安旅行社莊子誼先生分別奪得傑出青年人才獎冠軍及季軍。另由公會所贊助之致理科技大學則在2018亞洲會展青年競賽14個菁英隊伍中脫穎而出，獲Special Recognition Award獎項。

而在其他重要會展獎項上，展覽會議公會黃潔儀副理事長榮獲國際會議協會(ICCA)首度頒發，全球僅10位女性獲此殊榮的Inspirational Woman Awards獎項，葉明水理事長本人亦榮獲中國大陸2018會展（會獎）產業年度金手指獎－「年度風雲人物」獎項與社團法人中華民國管理科學學會-「李國鼎管理獎章」。

除業界先進在國際舞台的努力外，公會也為推動國際交流合作不遺餘力。2018年已分別與日本、韓國及印尼等地之重要會展組織簽署合作備忘錄，務求臺灣與國外業界互利互惠，達成雙贏，並讓全球會展菁英與企業領袖看見臺灣的優良實力，創造巨大經濟效益。

葉明水還說，今年南港二館將啟用，國際會展中心之態勢逐漸成形，台灣會展界將有更多優勢，未來也預期有更多國際大型會展活動在台舉辦。展望2019年，在政府的支持下，公會將與會展業者共同攜手繼續努力，發展開創臺灣會展新局。

▼會展之夜，理監事感謝過去一年努力，今年繼續再加油。（圖／貿協提供）