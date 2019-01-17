央行豬年套幣今早開賣　買氣跟天氣一樣冷颼颼



▲中央銀行今日公開發售「己亥豬年生肖紀念套幣」，人潮不如以踴躍 。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

中央銀行於發行的「己亥豬年生肖紀念套幣」於今（17）日起在台灣銀行總行及全省分行開賣，但因為首日銷售天氣寒冷，導致一早台銀總行排隊人潮不如以往，買氣跟天氣一樣冷颼颼！即便到了8點半還沒排隊超過台灣銀行總行的側門，僅約50、60人左右。有不少民眾表示：「套幣太貴了！」、「轉賣行情不優！」、「不用急著排隊，因為根本賣不完」，讓央行紀念套幣銷售狀況不如以往，買氣創下12年以來最差。

央行今年的豬生肖套幣仍維持12萬套發行量，每套售價新台幣1,800元；套幣採銀幣面額新台幣100圓及銅合金幣面額新台幣10圓各一枚組合成套，銀幣正面以局部鍍金的「豬」圖樣為主題，背面為媽祖遶境活動；銅合金幣正面以生肖「豬」為主構圖，背面則為部分上彩的「牡丹」。

今日早上約6時，台銀總行陸續出現排隊人潮，也有忠實粉絲一大早特別從汐止搭火車到台銀總行排隊；說從鼠年套幣開始收藏，到豬年套幣剛好滿一輪，每年送給孫子當紀念品；至於未來還會不會繼續排隊買生肖套幣，則看身體狀況，身體好就繼續排。

因為天氣較冷，到了8時30分左右，台銀總行門外排隊人數僅百逾人；特別的是，排隊人潮中有來自四川自由行的三位陸客，以買紀念品收藏心情經過跟著排隊。