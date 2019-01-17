應材余定陸：AI是硬體的文藝復興、台廠有機會

▲應用材料台灣區總裁余定陸 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

半導體材料供應商應用材料台灣區總裁余定陸今（17）日針對人工智慧（AI）做討論，他指出，AI不只是完美的風暴，而是個完美的機會，是「硬體的文藝復興」，台灣的製造商也將從中獲得商機。

應用材料今日舉行媒體聚會，針對近日最熱門的AI科技做講述，余定陸表示，AI其實早在1955年就有理論了，甚至比摩爾定律還早，但還少兩樣工具：海量資料和高效能運算。過去受限於半導體、記憶體等技術限制，AI很多理論無法實現，但現在晶片效能增加、儲存容量變大後，這些理論可以實際運用。

余定陸表示，未來AI要進一步實現，必須從五個層面，包括新運算架構（New Architechture）、新的記憶體結構（New Sturcture/3D）、新材料（New Material）、新的微縮技術（New way to shrink）、新的封裝（Advanced package），統稱PPAC（performance、power、 Area cost）。未來科技廠的競爭不是單打獨鬥，而是一個生態系（Eco system）的競爭，所以廠與廠連結性非常重要，可以加速創新。