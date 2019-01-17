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大眾愈來愈敢花！2018智慧型手機App營收突破千億美元

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▲AppStore 10 周年 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果應用程式商店AppStore。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

近年來智慧型手機應用程式（App）的商機愈來愈龐大，愈來愈多人願意花錢在這些應用程式上，據外媒報導，2018年全球智慧型手機應用程式營收突破1000億美元大關，創下歷史新高

綜合外電報導，行動分析公司App Annie 16 日發布一份最新報告指出，全球智慧型手機應用程式銷售額在2018年突破千億美元，來到1010億美元，較2017年上漲17.4，創下新高。會有這樣亮眼的表現，主要歸功於訂閱制應用程式的加持，例如提供音樂或影片串流服務的應用程式。

近年來大眾使用智慧型手機的頻率愈來愈高，去年全球用戶每日平均使用智慧型手機應用程式的時間為3個小時左右，而在某些地區，例如印尼和泰國，則高達4個小時。該報告指出，在美國、日本、韓國和澳洲，一般的智慧型手機用戶，通常會安裝100多個應用程式，在中國和印度則只有50至60個，其中不乏幾乎不會使用到的應用程式，因此該報告也建議用戶要定時清理不常使用到的應用程式。

值得注意的是，Google旗下的影音網站YouTube表現相當亮眼，雖然YouTube在中國大陸地區無法使用，但近期該平台推出全新收費模式，在美國、加拿大和英國，用戶的消費支出都僅次於Netflix。

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關鍵字：智慧型手機,應用程式,AppStore,Google Play,營收

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