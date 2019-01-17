哈日族注意！前日銀首席經濟學家預測　日圓今年恐飆升36%



▲日圓示意圖。（圖／視覺中國）

財經中心／綜合報導

日圓漲不停！隨著今年美元走勢偏弱，日圓兌美元已連3年走升；另一方面也因為股市波動大，避險情緒升溫，讓市場愈來愈持續看升日圓。根據彭博稍早引述美系券商報告報導，相較於長期公允價值，日圓匯價看來「非常便宜」，並調升未來6~12個月日圓目標價，比當前價位高出近6%。



美系券商Jeremy Hale等策略師指出，美國財政擴張對市場的效應已消散，日圓匯價最近幾周加速走升，同被視為避險資產的美國公債也出現買盤，帶動債券殖利率大跌，風險資產則遭到拋售。對今年總體經濟放緩，意味無論聯準會（Fed）升息與否，美債殖利率都可能進一步下跌。因此調升日圓目標價，一口氣從原估的108日圓兌1美元，上調至103日圓兌1美元，高出了6%。



而前日本央行（日銀）首席經濟學家早川英男（Hideo Hayakawa）預期，如果日本再陷經濟衰退，日圓匯價將站上80日圓兌1美元，而日本經濟最快可能於今年秋天出現衰退。他認為日銀恐無力阻擋日圓升值，恐持續採行負放款利率（negative lending rate），日圓相當可能升到80日圓兌1美元區間。



至於80日圓兌1美元的水準，為2013年初黑田東彥接任日銀總裁前迄今未見水準，比本周三收盤價（109.09）高出36%。聽起來已經相當驚人，但前日銀理事門間一夫（Kazuo Momma）日前也曾表示，未來數月日圓匯價可能升抵100日圓兌1美元。



日圓今盤中震盪走升，早盤一度升0.23%至108.84日圓兌1美元，今年來累計攀升約0.8%；若和2018年10月初所下探波段低點114.55日圓兌1美元相比，日圓匯價至今已回升5.2%。

而換算新台幣的話，去年10月初日圓兌新台幣最低點來到0.2676，也就是新台幣1元能換到3.7369日圓現鈔，但近期3個月以來日圓明顯走強，日圓兌台幣16日已升至0.2842，也就是新台幣1元只能換到3.5186日圓。

估算下來，倘若現在用5萬元新台幣兌換日圓，已經整整比去年10月時兌換的時機還少了1萬日圓，落差不小。看來哈日族在今年要赴日遊玩，荷包恐要變薄了！