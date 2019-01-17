蘋果想靠服務業務翻身　得先併購這些公司

▲分析師建議，蘋果未來若想靠著「服務」賺取收益，或許得買下更多內容產製公司。(圖／取自蘋果)

財經中心／綜合報導

蘋果本月初發布營收預警，不過也釋出訂閱服務收入持續增長的好消息，隨著智慧型手機銷量下滑，服務業務將成為蘋果未來的重心之一。分析師表示，蘋果未來若想靠著「服務」賺取收益，或許得買下更多內容產製公司。

《財星》報導，Wedbush分析師Daniel Ives在周一致投資人的報告中表示，蘋果若想與迪士尼、Netflix及亞馬遜的對手，在串流服務上競爭，積極併購是唯一的路，「建構內容是一條漫長而艱鉅的道路，這凸顯了蘋果必須在未來一年內對內容產製公司進行更大規模的戰略性併購，促使服務飛躍性成長。」

鑒於蘋果iPhone銷售及中國大陸市場持續疲軟，服務業務已成為蘋果至關重要的核心之一。蘋果的服務業務包括App Store、Apple Music訂閱等。

近一年來都有消息指出，蘋果正在開發串流影音服務，蘋果也積極購買了許多熱門節目，例如Carpool Karaoke的版權。儘管蘋果積極進駐內容市場，但進展之緩慢，仍遠或後於Netflix等其他串流媒體。

Ives在報告中建議蘋果幾個可考慮的併購目標，並且依據可能性做區分。其中被視為高度可能的選項包括索尼影視娛樂（Sony Pictures）、獅門娛樂（Lionsgate）、A24；至於維亞康姆（Viacom）、米高梅（MGM Studios）則被視為中度可能。Netflix、迪士尼則是幾乎不可能。

儘管有高達1300億美元的金流，蘋果向來不太樂意進行重大收購，不過Ives認為，蘋果也是時候改變立場了，「現在正是時候了，在產業成熟時刻針對內容產製公司進行併購，否則在我看來就是一起重大的戰略錯誤，將在未來幾年成為困擾。」