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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

《戲說台灣》呂嘉興店內爭執遭PO網　告網友敗訴確定

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▼呂嘉興飆罵店員的影片被PO上網。（圖／翻攝自女網友臉書）

 ▲呂嘉興飆罵店員的影片被PO上網，他之後告網友敗訴確定。（圖／翻攝自女網友臉書）

記者吳銘峯／台北報導

曾演出《戲說台灣》、《藍色蜘蛛網》的演員呂嘉興，2015年間因買衣服糾紛，與店員發生爭執，過程遭鍾姓女網友錄影，並以「沒有發票就是不能退」為題，放上臉書。呂嘉興不滿，認為網友的行為涉嫌妨害名譽，提出告訴。一審網友無罪，呂嘉興上訴二審，高院仍判決無罪，全案確定。

呂嘉興曾演出《戲說台灣》、《藍色蜘蛛網》及電影《金瓶梅》等戲劇作品，他在戲中是觀眾並不陌生的本土劇演員之一，近年來他鮮少出現在螢光幕前，但卻被民眾拍下，他在知名服飾品牌店中和店員發生口角衝突，還將影片上傳到臉書。

事情發生在2015年2月16日下午，呂嘉興出現在台北市忠孝東路四段上的知名服飾店中，在櫃台與店員爭執。由於店內顧客眾多，之後就有網友上傳1分多鐘的影片，並寫出：「丟臉死了，你不知道什麼叫SOP嗎？沒有發票就是不能退！你以爲你拿的是黑卡嗎？一直秀信用卡給人家看幹麻？為了一件衣服改機票！你買的是Zara不是LV！」事發後，電視台記者還因此訪問呂嘉興，網友也批評呂嘉興就是「奧客」。

事發後，呂嘉興先在該網友的臉書上澄清是因為衣服上的防盜扣問題，與店家爭執，並非沒帶發票要求退貨，所以要求網友將影片下架，但網友不理會。呂嘉興不滿，對網友提出妨害名譽的告訴，檢方對女網友提起公訴。一審判決網友無罪。

呂嘉興上訴二審，高等法院17日審理後，仍判決網友無罪。高院指出，呂嘉興為演藝人員，屬公眾人物；發生消費爭執之地點、對象，又係國際知名之連鎖服飾店，而該服飾店亦以不特定大眾為交易往來對象，故網友所傳述之事，確實與公眾議題相關，並非僅涉及個人私德而與公共利益無關之事。另外網友未經扭曲變造，僅在旁註記文字內容抒發一己感受，發表在臉書個人網頁上以供他人見聞，客觀上並無虛捏扭曲事實之情。因此高院判決無罪，本案就此確定。
 

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關鍵字：法律,人權,呂嘉興,戲說台灣,藍色蜘蛛網,ZARA,爭執,網友,高等法院,無罪

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