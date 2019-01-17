慧洋董座藍俊昇跨足客輪市場　百麗航運三月首航澎湖　搶攻海上觀光版圖

▲國內最大散裝貨運龍頭慧洋海運董事長藍俊昇（右二）表示，其所投資的百麗航運今年三月將正式跨足客輪市場。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

國內最大散裝貨運龍頭慧洋海運董事長藍俊昇今（17）日宣布，其所創立的百麗航運，已訂購二艘最新高速客輪，為全台第一艘有國際航線的客輪，預計三月從嘉義布袋首航至澎湖馬公，以拓展台灣海上觀光旅遊版圖。

百麗航運去年從澳洲知名船廠Austal訂購2艘業界目前最新高速客輪，載客數多達552人，命名分別為代表台灣國寶的雲豹RIKULAU及藍鵲BLUE MAGPIE，除提供民眾更多元的交通選擇，目標為建立台灣海岸線之安全快速的藍色公路。

藍俊昇表示，相較於過去多數由嘉義布袋港起程之船班，百麗Austal客輪讓消費者有更多規劃至澎湖的旅程選擇，不論是學校畢業旅行、員工包船旅遊、還是由船長主持的海上新人結婚典禮等，不僅增加本地旅遊的更多選擇與組合，更看好能帶動當地旅遊業之發展，提昇觀光旅遊的水準。

成立於2011年的百麗航運，致力於經營本島至澎湖客輪航線，主要範圍為西部港口至澎湖，將於2019年新交2艘高速客輪。合作夥伴有台灣風獅旅行社、百世多麗花園酒店、慧洋海運集團。