六福皇宮熄燈變漆黑鬼樓　外傳國壽已屬意新房客

▲台北六福皇宮熄燈後，建物將由誰接手仍不確定。（資料照／記者周書羽攝）

財經中心／綜合報導

成立20年的台北威斯汀六福皇宮於去年底熄燈，建物頓時漆黑一片，與人來人往的南京東路形成嗆烈對比。而該棟大樓目前由誰接手仍沒有下文，媒體報導，業界人士透露。在去年4月六福皇宮傳出退租消息後，商仲已有和房東國泰人壽接觸，但得到的回應都是「不麻煩了」，據了解，國泰人壽可能已有屬意人選，寒舍集團機會最大。

六福皇宮位於台北南京東路，自1999年開幕以來，是國內第一家Westin品牌飯店之外，更首創五星級飯店內設置電影院，另也是國內第一個設置雪茄館的五星級飯店，亦是南京商圈唯一一個國際品牌五星級飯店，20年來亦是附近上班族的共同回憶。六福於今年4月對外發佈六福皇宮即將熄燈消息後，亦吸引許多老顧客前往用餐住房以表懷念，搭配飯店陸續推出的各項優惠，營業最後一周住房率因此逼近90%。

但據《蘋果日報》報導，在六福皇宮退租後，房東國泰人壽仍沒有表明將接手的是誰。許多商仲也有和國泰人壽接觸，但國泰人壽都以「不麻煩了」做回應。國泰集團內部員工向《蘋果》透露，該公司想先將建物整修再找新房客，至於之後將如何處理，都還在評估中。

先前市場傳出可能將由同是蔡家的寒舍集團接手，但商仲向《蘋果》透露，目前寒舍集團在南京東路上有與大陸建設合作的飯店案進行中，若是要在步行約10分鐘的距離內再開一間飯店，需要再進行思考。