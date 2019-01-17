　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

六福皇宮熄燈變漆黑鬼樓　外傳國壽已屬意新房客

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 台北六福皇宮熄燈－謝幕派對 。（圖／記者周書羽攝）

▲台北六福皇宮熄燈後，建物將由誰接手仍不確定。（資料照／記者周書羽攝）

財經中心／綜合報導

成立20年的台北威斯汀六福皇宮於去年底熄燈，建物頓時漆黑一片，與人來人往的南京東路形成嗆烈對比。而該棟大樓目前由誰接手仍沒有下文，媒體報導，業界人士透露。在去年4月六福皇宮傳出退租消息後，商仲已有和房東國泰人壽接觸，但得到的回應都是「不麻煩了」，據了解，國泰人壽可能已有屬意人選，寒舍集團機會最大。

六福皇宮位於台北南京東路，自1999年開幕以來，是國內第一家Westin品牌飯店之外，更首創五星級飯店內設置電影院，另也是國內第一個設置雪茄館的五星級飯店，亦是南京商圈唯一一個國際品牌五星級飯店，20年來亦是附近上班族的共同回憶。六福於今年4月對外發佈六福皇宮即將熄燈消息後，亦吸引許多老顧客前往用餐住房以表懷念，搭配飯店陸續推出的各項優惠，營業最後一周住房率因此逼近90%。

但據《蘋果日報》報導，在六福皇宮退租後，房東國泰人壽仍沒有表明將接手的是誰。許多商仲也有和國泰人壽接觸，但國泰人壽都以「不麻煩了」做回應。國泰集團內部員工向《蘋果》透露，該公司想先將建物整修再找新房客，至於之後將如何處理，都還在評估中。

先前市場傳出可能將由同是蔡家的寒舍集團接手，但商仲向《蘋果》透露，目前寒舍集團在南京東路上有與大陸建設合作的飯店案進行中，若是要在步行約10分鐘的距離內再開一間飯店，需要再進行思考。

ET快訊
虐嬰堂姊求情「我去年才流產」拒羈押　法官不准照押
康康老婆生了！「前世情人」報到喜迎第二胎
女大生劈腿前任上床「來點好玩的」　男友狂打70通她喊：救我
虐童媽4米蟲遭起底小琉球爽玩4天　裝可憐賴帳民宿老闆17K

關鍵字：國泰人壽,六福皇宮,飯店,退租,熄燈,接手,南京東路,寒舍集團

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美國政府仍持續關門　達美航空本月損失上看7.7億

哈日族注意！前日銀首席經濟學家預測　日圓今年恐飆升36%

蘋果想靠服務業務翻身　得先併購這些公司

兒歌《Baby Shark》超夯　三星出版16日股價飆升逾30％

慧洋董座藍俊昇跨足客輪市場　百麗航運三月首航澎湖　搶攻海上觀光版圖

遠見／2019十大關鍵字　帶你直擊全球巨變

還在漲！下週油價漲汽柴油0.2元　95漲到27.8元

六福皇宮熄燈變漆黑鬼樓　外傳國壽已屬意新房客

iPhone銷量不佳　蘋果擬削減招聘

公股行辦信用卡遭行員冷落　網友無奈感嘆「傻眼」

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

全身瘀青、抓痕...1歲女嬰遭虐死　17歲母同屋4人認小孩哭鬧就打

美國政府仍持續關門　達美航空本月損失上看7.7億

哈日族注意！前日銀首席經濟學家預測　日圓今年恐飆升36%

蘋果想靠服務業務翻身　得先併購這些公司

兒歌《Baby Shark》超夯　三星出版16日股價飆升逾30％

慧洋董座藍俊昇跨足客輪市場　百麗航運三月首航澎湖　搶攻海上觀光版圖

遠見／2019十大關鍵字　帶你直擊全球巨變

還在漲！下週油價漲汽柴油0.2元　95漲到27.8元

六福皇宮熄燈變漆黑鬼樓　外傳國壽已屬意新房客

iPhone銷量不佳　蘋果擬削減招聘

公股行辦信用卡遭行員冷落　網友無奈感嘆「傻眼」

虐童堂姊交往百日就結婚　和老公到處吃喝臉書狂曬恩愛

雷納德33分無力救火　綠衫軍關鍵期連轟7分定勝局

國中兒孝順送按摩器！單親爸一打開「粉色棒狀物」尷尬了：我該用嗎？

三星上將變「Samsung」假證件翻譯太狂　網笑：收廣告費？

澳網／女人做自己的冠軍　小威將登超級盃廣告

堂姊去年徵友文稱「很喜歡小孩子」　網友諷刺：是不是少了幾個字

熱火隊內不安因子　威特斯不滿自己上場時間少

錄影剛開口…小黃鴨秒衝上來「清嘴皮」狂抖　他跳針4遍眼神死

美國政府仍持續關門　達美航空本月損失上看7.7億

紋身師傅兼差改槍遭查獲　硬拗「朋友抵債留的」

財經熱門新聞

新台幣定存現利多　優利期15個..

賣礦泉水成就百億公司　靠戰對手..

蘋果寄信推限時折價　iPhon..

台筆電廠找出路　老謝：廣達漸入..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

今年各縣市有線電視收視費用出爐..

外媒：去年iPhone電池共換..

公股行辦信用卡遭行員冷落　網友..

首例！東森和中天新聞台因內容不..

美股連2漲！台指期漲近20點蓄..

美財報報喜！蘋概三王帶頭衝　台..

醫美龍頭看好「銀髮經濟大爆發！..

勞保＋國保年資滿15年也能領年..

六福皇宮熄燈　外傳國壽已屬意新..

更多熱門

相關新聞

壽險攜手醫院成趨勢　出院繳費時保險金直接折抵醫療費

民眾過去住院，就算有保險，都還是要先負擔一大筆醫藥費，甚至還要再跑醫院申請診斷書等單據向保險公司申請，經過好一段時間才拿得到保險金理賠。隨著保險科技發展，大型壽險公司積極跟醫院合作，保戶若在合作的醫院住院，出院時免憑單據，保險金就能直接扣抵醫療費用。

高雄市1314愛情日　邀50男跳愛河

機捷推「免費接駁巴士」到北車！

5大壽險12月狂賠逾150億元　富邦人壽虧55億最慘

來台觀光旅客「北重南輕！」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

STUDIO A i8手機不用一萬

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

中壢男勒殺前岳母　坐姿上吊亡

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了

即／就等你！400人圍地院　騎士衝進場

豪雨5縣市探13℃！暖3天又有冷氣團

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面