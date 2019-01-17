公股行辦信用卡遭行員冷落　網友無奈感嘆「傻眼」

▲ 一名網友在PTT發文感嘆「公股行是不是都不缺業績?｣。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

信用卡申辦業務是銀行的重要業績，通常只要客戶上門，就會銀行業務專人為他們解說並細心分析，但日前卻有一名網友到了華南、兆豐想要領取辦卡申請文件卻被冷落，而到台新銀行卻是有接受詳細解說，讓他不禁疑惑「難道公股行都不缺業績嗎?」

有一名網友「bigperm」在PTT發文，說自己先前到了兆豐銀行與華南銀行想要辦卡，但卻遭到冷落的經驗。該名網友敘述自己到了華南，詢問門口小姐能去哪裡拿申請書，門口小姐在櫃子翻找了一陣子才拿出一張「不是他需要的」申請書遞給他，讓他自己回去參考看看，讓他不禁感嘆: 「蛤?就這樣?」

另外，他又前去兆豐銀行，此次更是無人上前接待，他只好一人在行中到處搜尋，直到在展覽架上發現信用卡申請書，才自己拿了兩份離開，更發現上頭業務欄也是完全空白，「好像就是我自己填一填寄回申請書上那個廣告回函的地址就好。」

實際上，網友表示在去華南之前，還有去過台新銀行，不僅一入門就有接待小姐引導至專屬業務的櫃台，業務小姐也為他分析了想辦的卡片與消費型態，並推薦他可以多辦一張卡輪替使用，還在申請書上幫他勾選了他應該要簽名的欄位，臨走前也留下了名片，說填寫表格有問題可以打電話問。

該名網友坦言，自己原本認為在信用卡業務飽和的請況下，銀行行員在主管的業績壓力下可能都會很需要業績，但自己親身經歷之後才發現「完全是一個截然不同的風景」，他認為在去過台新之後，「後來在華南&兆豐兩家公股銀行的狀況，真是讓我有點傻眼啊……」，因此才發文感嘆「難道公股行都不缺業績嗎?」底下也有留言回覆「公股賺爽爽幹嘛拼業績？」

另外也有網友表示，行員態度其實很看分行，、「我去華南和兆豐都有被大力推薦信用卡欸，跟我講了很多，業務欄已填好，這應該是看分行吧」、「看分行+1，上次去華南辦事情，順便問了信用卡，就很積極」