　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

春節假期休市11天　期交所憂國際股市波動大擬調高保證金10%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼鈔票,100元,投資,小資。（圖／記者張一中攝）

▲2019年春節假期休市11天，期交所宣布調高期貨保證金約1成。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年春節休市長達11天，為因應國際金融市場在國內期貨休市期間可能發生價格波動，期交所宣布，將於春節假期調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金約10%，並於2月12日一班交易時段結束後回調。

春節假期休市11天從1月31日至2月10日，為避免這段期間國際股市大漲大跌，集中在開紅日當天反映，期交所表示，以往春節假期採行調高保證金作法，有利市場運作安全的確保，因此調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金，預計以1月29日之結算保證金為基礎調高約10%。

舉例來說，台股期貨現行原始保證金9萬6000元將調高至10萬7000元，調幅約11.5%，屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。期交所預計於1月29日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為1月30日（春節前最後交易日）一般交易時段收盤後生效，預計至2月12日一般交易時段結束後恢復為調整前1月29日的保證金。

股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）

▲期交所預計2月12日一般交易時段結束後，恢復為調整前1月29日的保證金。（示意圖／記者黃克翔攝）

期交所也提醒交易人，1月30日是期貨集中交易市場農曆春節前的最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於1月30日一般交易時段收盤後的未沖銷部位，以及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收；交易人應注意盤後交易時段及長假期間未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化，而期貨商對期貨交易人也應加強注意並落實風險控管。

今年春節休市長達11天，依各商品交易規則，2月第1週到期小型台指期貨及台指選擇權一週到期契約，最後交易暨結算日順延至2月11日；1月到期印度50期貨契約最後交易日為1月30日，最後結算日為1月31日；2月到期東證期貨契約最後交易日為1月30日，最後結算日為1月31日；3月到期交割布蘭特原油期貨契約，到期最後交易截止時間不調整，可交易至1月31日上午5時，並以2月11日為最後結算日。另外，1月31日及2月1日僅辦理結算交割事宜。

ET快訊
iPhone特賣來了！STUDIO A最多打4.6折、單機不
機車踏板現陌生黑背包　台中男上班見詭異畫面：2人根本一組
黃向羣出任北農董座　翁振炘任總座

關鍵字：期交所,春節,投資,交易,休市,台指期,期貨,理財,保證金

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

期交所2019推4大業務　Nasdaq-100期貨快亮相、5月推台指選擇權穩定措施

影／期貨市場去年首破3億口背後有2推手　許虞哲力拚4年破4億口

遠見／2019十大關鍵字　帶你直擊全球巨變

還在漲！下週油價漲汽柴油0.2元　95漲到27.8元

六福皇宮熄燈變漆黑鬼樓　外傳國壽已屬意新房客

iPhone銷量不佳　蘋果擬削減招聘

公股行辦信用卡遭行員冷落　網友無奈感嘆「傻眼」

春節假期休市11天　期交所憂國際股市波動大擬調高保證金10%

美財報報喜！蘋概三王帶頭衝　台股開盤漲逾50點飛躍9800大關

美股連2漲！台指期漲近20點蓄戰9800點　電子期、金融期強強滾

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

全身瘀青、抓痕...1歲女嬰遭虐死　17歲母同屋4人認小孩哭鬧就打

遠見／2019十大關鍵字　帶你直擊全球巨變

還在漲！下週油價漲汽柴油0.2元　95漲到27.8元

六福皇宮熄燈變漆黑鬼樓　外傳國壽已屬意新房客

iPhone銷量不佳　蘋果擬削減招聘

公股行辦信用卡遭行員冷落　網友無奈感嘆「傻眼」

春節假期休市11天　期交所憂國際股市波動大擬調高保證金10%

美財報報喜！蘋概三王帶頭衝　台股開盤漲逾50點飛躍9800大關

美股連2漲！台指期漲近20點蓄戰9800點　電子期、金融期強強滾

換電池影響iPhone銷量　外媒：去年共換1100萬顆

賣礦泉水成就百億公司　董事長鐘睒睒靠戰對手爬上巔峰

帥翻天的唇膏終於2月登陸！L’OREAL X Isabel Marant限量酷黑聯名

「拜託蘇院長再罵一次！」　台大醫：躉購費率一定不敢漲

扁案發生被罵背骨　羅文嘉：南線專案曾天賜出的主意！天兵啊

菲律賓奧斯定修女會感恩慈濟　再續長情

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲裝可憐「賴帳17320元」　民宿老闆還沒拿到錢

拒絕火箭底薪3年保障約　豪斯將回發展聯盟

遠見／2019十大關鍵字　帶你直擊全球巨變

天下／林懷民：台灣人，為什麼不喜歡自己的美？

獲朱立倫、韓國瑜背書　鄭世維登記參選立委補選戰綠票倉

台9丁線舊蘇花公路17日起禁行大貨車　宣導期3個月

財經熱門新聞

新台幣定存現利多　優利期15個..

賣礦泉水成就百億公司　靠戰對手..

蘋果寄信推限時折價　iPhon..

台筆電廠找出路　老謝：廣達漸入..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

今年各縣市有線電視收視費用出爐..

外媒：去年iPhone電池共換..

首例！東森和中天新聞台因內容不..

醫美龍頭看好「銀髮經濟大爆發！..

勞保＋國保年資滿15年也能領年..

美股連2漲！台指期漲近20點蓄..

搶媽祖保庇財　年貨大展業績喊增..

美財報報喜！蘋概三王帶頭衝　台..

5壽險月虧150億　4巨頭密會

更多熱門

相關新聞

美股連2漲！台指期漲近20點蓄戰9800點

美國企業財報表現強勁，美股3大指數連續2個交易日走高，其中道瓊工業平均指數大漲141點，推升亞股一片紅通通，台指期今（17）日小幅開高，電子期指、金融期指連袂走高，早盤漲近20點，蓄勢挑戰9800點關卡。

外幣ATM　領美金千元省台幣75元

想拿韓國瑜紅包？11個場次限量送

全球經濟緩長　債券型基金大翻身?！

豬年限定刮刮樂上市　「金豬獎」中獎率100%還有8個頭獎

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了

中壢男勒殺前岳母　坐姿上吊亡

即／就等你！400人圍地院　騎士衝進場

豪雨5縣市探13℃！暖3天又有冷氣團

被逼集體玩後門　16歲女終身掛屎袋

500人夜圍南檢　警調虎離山送走3嫌

館長託付家人　網怒：誰准你倒下

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面