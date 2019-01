養狗10年對比照！他手一伸全空了「緊握1小罐毛髮」：還在我身邊對吧？

▲這張照片哭慘了。(圖/翻攝自KL吹水站)

2019年也過了半個月了,網路開始掀起分享自己「2009年VS.2019年」10年對比照,要看誰的青澀模樣更狂。在一片大嬸變辣妹、鮮肉變臃腫大叔的對照中,大馬一名男網友PO出一張「消失照」,惹來超過2萬名網友淚噴說「幹嘛切洋蔥!」

從男網友PO在臉書社團「LK吹水站」照片可見,2009年照片中,愛犬紅貴賓兩隻腳站起咬著他的手,還散發出無辜的眼神凝視,伸出短短的腳掌磨蹭,坐在地上的他也心甘情願把手伸出讓愛狗磨牙,如此的甜蜜幸福。

2019年這張照片中,他與10年前一樣坐在地上兩腳大開,依舊伸出左手等待給愛犬含在嘴裡磨牙,只是一切都變了,他手裡沒有熟悉的觸感,前方的愛犬早已不在,只有一片的空氣。他在貼文上寫道,「狗已經不在旁邊5年了,你懂那種感覺嗎??你懂的......Do u know how that's feel?You do.........。」

▲愛犬過世後,他收集毛髮放進罐中,他相信寶貝依舊陪在他身邊。(圖/翻攝自KL吹水站)

毛孩過世那一刻,他彷彿世界都要塌了,每天都在哭,他特地撿起愛犬的毛髮,收集起來放進罐子裡,天天攜帶放在身邊;他感傷透露,毛孩只是縮小,變成放在罐子裡而已,相信牠還是每天陪在他身旁,「寶貝在的時候,我給予牠最好的生活,天天疼牠,那樣就夠了,我沒有遺憾了...就算寶貝過世5年,我想到依舊會傷心,雖然家裡有新毛孩...不過你是永遠忘不了牠的...。」

超噴淚的照片,引來超過2萬名網友按讚並留言說,「不能呼吸的痛」、「有養毛孩的都會懂的......」、「這傷痛永遠都感觸很深......」、「不管過了多久,想起自己心愛的狗狗不在,心依然還是會痛」、「看到這post眼淚0秒奪眶而出」、「最有意思的10年照」、「我的也是不在了,到這圖我哭了...」、「心難過了一下 我也體驗過這種感受」。

也有養寵物的網友害怕說,「我也慢慢開始害怕牠離開我的那一天」、「害怕我家寶貝這個時間到來」、「最害怕這一天的到來」、「突然好心塞」、「不管是家人還是小狗狗,珍惜當下吧,我也很怕這一天的到來......但是遲早都會到來的,堅強點」。

