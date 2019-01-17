養狗10年對比照！他手一伸全空了「緊握1小罐毛髮」：還在我身邊對吧？

▲這張照片哭慘了。（圖／翻攝自KL吹水站）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

2019年也過了半個月了，網路開始掀起分享自己「2009年VS.2019年」10年對比照，要看誰的青澀模樣更狂。在一片大嬸變辣妹、鮮肉變臃腫大叔的對照中，大馬一名男網友PO出一張「消失照」，惹來超過2萬名網友淚噴說「幹嘛切洋蔥！」

從男網友PO在臉書社團「LK吹水站」照片可見，2009年照片中，愛犬紅貴賓兩隻腳站起咬著他的手，還散發出無辜的眼神凝視，伸出短短的腳掌磨蹭，坐在地上的他也心甘情願把手伸出讓愛狗磨牙，如此的甜蜜幸福。

2019年這張照片中，他與10年前一樣坐在地上兩腳大開，依舊伸出左手等待給愛犬含在嘴裡磨牙，只是一切都變了，他手裡沒有熟悉的觸感，前方的愛犬早已不在，只有一片的空氣。他在貼文上寫道，「狗已經不在旁邊5年了，你懂那種感覺嗎？？你懂的......Do u know how that's feel？You do.........。」

▲愛犬過世後，他收集毛髮放進罐中，他相信寶貝依舊陪在他身邊。（圖／翻攝自KL吹水站）

毛孩過世那一刻，他彷彿世界都要塌了，每天都在哭，他特地撿起愛犬的毛髮，收集起來放進罐子裡，天天攜帶放在身邊；他感傷透露，毛孩只是縮小，變成放在罐子裡而已，相信牠還是每天陪在他身旁，「寶貝在的時候，我給予牠最好的生活，天天疼牠，那樣就夠了，我沒有遺憾了...就算寶貝過世5年，我想到依舊會傷心，雖然家裡有新毛孩...不過你是永遠忘不了牠的...。」

超噴淚的照片，引來超過2萬名網友按讚並留言說，「不能呼吸的痛」、「有養毛孩的都會懂的......」、「這傷痛永遠都感觸很深......」、「不管過了多久，想起自己心愛的狗狗不在，心依然還是會痛」、「看到這post眼淚0秒奪眶而出」、「最有意思的10年照」、「我的也是不在了，到這圖我哭了...」、「心難過了一下 我也體驗過這種感受」。

也有養寵物的網友害怕說，「我也慢慢開始害怕牠離開我的那一天」、「害怕我家寶貝這個時間到來」、「最害怕這一天的到來」、「突然好心塞」、「不管是家人還是小狗狗，珍惜當下吧，我也很怕這一天的到來......但是遲早都會到來的，堅強點」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！