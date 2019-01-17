兒歌《Baby Shark》超夯　三星出版16日股價飆升逾30％

▲洗腦兒歌《Baby Shark》。（圖／翻攝自Pinkfong! Kids` Songs & Stories Youtube）

財經中心／綜合報導

洗腦兒歌《Baby Shark》（鯊魚寶寶）近期連續第二周登上美國告示牌（ Billboard）百大排行榜，讓擁有該歌曲發行公司25％股份的南韓Samsung Publishing（意譯：三星出版）公司股價在16日飆升30%。

綜合外電報導，《Baby Shark》（鯊魚寶寶）是由南韓Samsung Publishing（意譯：三星出版）公司旗下娛樂公司Smart Study創作出的洗腦兒歌，目前該曲在YouTube的點閱率已經超過20億次，該曲近期連續第二周登上美國告示牌（ Billboard）百大排行榜，三星出版公司股價因此在16日上漲逾30％至漲停板。

據KIWOOM證券全球策略主管Daniel Yoo解釋，雖然名字與三星集團共享，但三星出版並不隸屬於三星集團，這是一間從事出版、線上教育及租賃等事業的獨立公司，據他們的官網顯示，三星出版於2002年7月成立，總部位於韓國首爾。

外媒指出，近年韓國流行音樂（K-pop）已發展成為一個價值50億美元的產業，在全球各地颳起「韓流」風潮，像是過去由PSY唱紅的「江南Style」已經累積計超過30億次觀看次數，還在持續增加中。SmartStudy的首席財務官Seungkyu Lee表示，「我們在歌曲（指《Baby Shark》）中添加了K-pop元素，例如非常時髦的節奏和曲風。」

Seungkyu Lee也指出，韓國的教育應用程式因為《Baby Shark》的出現，相關業務出現快速成長。此外，《Baby Shark》近期也簽署了各種商品授權協議，未來可能開發支援亞馬遜Alexa和Google Home語音助理的相關遊戲。鑒於《Baby Shark》的成功，SmartStudy計畫要開發全新的兒童內容，企鵝可能會是下一次的主角。