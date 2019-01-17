美股連2漲！台指期漲近20點蓄戰9800點　電子期、金融期強強滾

▲美股連續2天收高，帶動台指期今天開高走高，蓄戰9800點關卡。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國企業財報表現強勁，美股3大指數連續2個交易日走高，其中道瓊工業平均指數大漲141點，推升亞股一片紅通通，台指期今（17）日小幅開高，電子期指、金融期指連袂走高，早盤漲近20點，蓄勢挑戰9800點關卡。

受美國銀行財報激勵，推升金融股普遍走強，美股3大指數全面收高，其中道瓊工業平均指數終場上漲141.57點，漲幅0.59%，收在24207.16點；那斯達克指數也漲10.86點，漲幅0.15%，以7034.69點作收；標準普爾500指數收高5.8點，漲幅0.22%，收報2616.1點；費城半導體指數尾盤小幅下跌9.84點，跌幅0.82%，收1187.19點。

台股及台指期昨天拉回修正，台股在蘋概三雄漲勢熄火下，指數一度回測季線支撐，終場下跌42.23點，收在9763.81點，成交金額新台幣947.6億元，三大法人合計買超8.42億元，其中自營商買超18.81億元，投信買超3.22億元，外資及陸資賣超13.71億元。

台指期周三結算，整盤持開低震盪走勢，尾盤下跌10點，以9784點作收，與現貨相較，正價差20.19點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少6379口至21888口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4638口至48317口，可見外資期現貨同步站在賣方。