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美國政府仍持續關門　達美航空本月損失上看7.7億

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▲▼ Delta Airlines,達美航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空（Delta Airlines）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國政府仍持續關門，目前已創下有史以來最長的紀錄，有高達80萬的政府雇員被解雇或是領不薪水，現在達美航空（Delta Airlines）執行長Ed Bastian指出，該公司也因為這次的政府關門損失2500萬美元（約新台幣7.7億元）

據《美聯社》報導，國會與白宮難以在美墨邊境隔離牆的57億經費達成共識，讓聯邦政府部分機構從去年12月21日午夜起關門至今，80萬聯邦政府雇員被迫放「無薪假」或延後領薪，本月10日數千名公務員走上華府街頭，憤怒高舉「結束關門」、「我要工作」等標語，直行到白宮門口前。

據CNBC報導，各行各業都疾呼美國政府應盡速開門，航空業也不例外，達美航空執行長Ed Bastian就表示，因為政府關門，導致公務員的搭機需求降低，此外，航空公司的新飛機和新航線也受影響，因為這些都必須要政府官員簽署相關計畫，例如達美希望能引進A220或A330neo型客機，都只能被迫延後。

Ed Bastian表示，面對美國政府關門、匯率波動以及復活節的影響，今年第一季達美航空的營收將因此受到衝擊。

而由於美國運輸安全管理局的安檢員放無薪假，一些安全檢查站被迫關閉，導致美國許多主要機場都因此大排長龍，達美航空的地勤人員也因此出手相助，進行一些非安檢性的協助。

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

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