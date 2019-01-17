賣礦泉水成就百億公司　董事長鐘睒睒靠戰對手爬上巔峰

▲ 農夫山泉股份有限公司董事長鐘睒睒。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

去大陸旅遊想要買瓶水喝，總是會看到紅色瓶蓋的「農夫山泉」，而農夫山泉的老闆－鐘睒睒，也是一位成功的創業者。他花10年時間，經歷兩次行銷操作，終於將農夫山泉做成年收162.5億（人民幣，下同）的大公司，更成為大陸飲品類首選十大品牌之一。

綜合陸媒報導，1954年，鐘睒睒出生於杭州，因父母在文革時遭遇變故而被迫輟學，只能去做水泥工和木匠養活自己；1977年恢復高考之後，鐘睒睒和妹妹一起去報考，但考了兩次都因為分數不到只能去讀電大，畢業後到了《浙江日報》擔任記者。

在擔任記者五年的時間內，鐘睒睒跑遍了浙江八十多個縣市、採訪了五百多位企業家，讓他有了相當廣闊的商界人脈。1988年，海南經濟特區批准成立，鐘睒睒也隨著一陣南向淘金熱離開了記者崗位，轉赴海南開創自己的事業。

到了海南之後，鐘睒睒踏入了農業生產，靠著擔任記者累積的人脈支持，他開始種植蘑菇，但海南的氣候早晚潮濕、中午乾操，讓蘑菇剛發出的嫩芽在中午時就被曬乾了，根本無法順利茁壯，鐘睒睒很快的賠上了所有投資與積蓄，還負債了幾萬元，沒有充分考察準備就盲目投入的他，在第一次創業就失敗了。

而後，鐘睒睒改行去賣窗簾，這讓他存了一筆萬元資產，後來他又在萬泉河養明蝦，結果還是賠光了積蓄；在兩次失敗後，鐘睒睒去作兒童保健飲品娃哈哈口服液的代理商，暫歇他創業的熱情。

然而在一次和朋友聚會的時候，鐘睒睒發現了海南的人們很喜歡喝一種「養生湯」，經過了解，這是用海南當地的特產魚加上鱉熬製而成的，在當地很受歡迎。受到這碗湯的啟發，他決定研發「養生丸」，1993年，海南養生堂藥業有限公司成立，聘請三位中醫藥大學的專家，用8個月時間研發出「養生堂魚鱉丸」，利用獨創的超低溫冷凍技術，在攝氏零下196度下把全龜全鱉化成細粉，使該產品在保健品市場上獨樹一格，上市第一天就被搶購一空，短短一年時間就把它賣到全國，鐘睒睒因此賺到人生第一個1000萬；隨著養生堂的名聲遠播，鐘睒睒相繼推出了十多個品牌和產品，涉及產業橫跨保健品、生物製藥、飲料、食品四大領域。

▲ 農夫山泉在商店中很常見。（圖／翻攝自百度百科）

在取得巨大成功後，鐘睒睒順水推舟，1996年9月在杭州成立浙江千島湖養生堂飲用水有限公司，1997年，市場上出現了第一瓶红色瓶蓋的飲用水——農夫山泉。鐘睒睒解釋，之所以取名「農夫山泉」，就是為更親民、更「接地氣」，能給人身處大自然的純淨感。

把自己定義為廣告人的鐘睒睒，在廣告宣傳上更是創意百出，他說「我做企業這麼多年，就是為了可以隨心所欲地做廣告創意！」於是「有點甜」、「我們不生產水，我們是大自然的搬運工」、喝「農夫果園」前要搖一搖等膾炙人口的廣告語快速洗腦大眾，農夫山泉贏得了一大批死忠粉絲。

除了廣告十足創意外，鐘睒睒對行銷手法也非常重視。他相信「企業不炒作就是木乃伊」和「最好的營銷就是事件營銷」兩大原則，只要創造事件、抓住事件，就會抓住一切。

農夫山泉第一次廣傳的行銷事件是「水質門」危機，當時有消費者聲稱在農夫山泉瓶中看到不明的黑色懸浮物，接著又有記者拍到廠區周圍垃圾遍布的照片，雖然鐘睒睒立刻召開記者會澄清，甚至當著媒體的面喝下農夫山泉，且宣布退出北京桶裝水市場，但效果並不顯著。

▲ 鐘睒睒靠兩次行銷事件成功打響名號。（圖／翻攝自百度百科）

鐘睒睒於是轉變策略，提出自來水淨化而來的「純淨水」會不利健康，決定停止生產純淨水，轉而開發取自大自然的「天然水」，藉此成功轉變了大眾的關注點。從2002年開始，農夫山泉花了10多年時間尋找水源，在人跡罕至的森林投入4年時間建造工廠；且為了包裝設計，鐘睒睒還邀請5位國際頂尖設計大師，在經歷3年、58次修改草圖之後，一款印有8種長白山動植物的包裝脫穎而出，並一舉獲得了有設計界「奧斯卡」之稱的Pentawards評選的年度設計鉑金獎，但此舉卻也讓他被指責「不正當競爭」、淪為行業叛徒。

第二次行銷事件，鐘睒睒盯上了當時的飲料業巨頭康師傅，2007年，農夫山泉與康師傅引爆了水戰，這次他目的是讓水的酸鹼性成為話題，當時康師傅礦物質水已達到年銷售幾十億的市場份額，但他堅信，好的廣告，不僅是引起用戶關注，更重要的是讓用戶討論，最後成功戰勝康師傅，贏得市場佔有率。

通過兩次廝殺，農夫山泉成為最大受益者，2012年底，農夫山泉系列產品銷售首次突破百億，2017年，農夫山泉年營收162.5億，成為了大陸飲品類首選的十大品牌之一。