遠見／2019十大關鍵字　帶你直擊全球巨變

文╱陳育晟、蔡立勳

剛剛過去的2018年，「變」，是主旋律。

一向自詡為國際秩序守護者的美國，在川普總統主政下，反倒破壞二戰以來的世界秩序，不僅對中國發動貿易戰，也退出巴黎協定、跨太平洋伙伴協定（TPP）。

而在歐洲，德國總理梅克爾、法國總統馬克宏，一向代表穩定秩序，但他們個人或所屬政黨，都在2018年遭逢前所未有的挫敗。

全球經濟也出現巨變。隨著手機已不再有殺手級的新應用，全球銷量已連續四季下滑，代表手機硬體對經濟的主導性日漸降低，反倒是雲端、AI（人工智慧）取而代之。

面對2019年，從國際到台灣，有哪些關鍵字是你不能忽略的？《遠見》精選十大關鍵字，帶你迎戰未來新秩序。

1. 裁員潮

裁員潮將在2019年席捲全球。

由於預測景氣將衰退，汽車業首當其衝。去年12月《金融時報》報導，英國本土最大汽車品牌捷豹路虎（Jaguar Land Rover）將於2019年初裁員5000人。

美國通用汽車也於日前宣布，將關閉全球七座工廠，裁減北美地區15％的員工，約1.47萬人；福特（Ford）也在近日釋出裁員消息，推估逾2萬人。

為何車廠紛紛裁員？一是受中美貿易戰影響，鋼材等汽車原料的關稅可能大幅提升；二是美國輕型車銷量，長期下降，加上電動車興起，通用執行長芭拉（Mary Barra）認為，應在最壞狀況來臨前，提前做準備。

全球的這波裁員潮也波及了零售業、科技業。家樂福、宜家家居（IKEA）分別將裁員2400人、7500人。其中，IKEA啟動規模最大的組織調整，二年內在全球新增30家門市，投資數位化、物流。

蘋果（Apple）砍單傳聞沸沸揚揚，《彭博社》2018年11月披露鴻海集團內部備忘錄，又稱1031專案，顯示鴻海擬於今年大砍200億人民幣（約904.6億台幣）支出，預計也將裁減一成的非技術人力。

此外，日本電氣（NEC）、惠普（HP）與東芝（TOSHIBA）與等科技大廠，拜耳（Bayer）、輝瑞（Pfizer）等跨國藥廠也陸續宣布裁員計畫。據聞拜爾將裁員1.2萬人，占比超過一成。

根據瑞銀（UBS）調查125家業務因中美貿易戰受害的企業，有23％採取裁員因應。

2. 歐洲大亂

2018年的歐洲，異常混亂。展望2019，歐洲前四大經濟體——德國、英國、法國、義大利，均不太樂觀。

英國於2016年6月脫歐公投通過後，一直處在混亂。2018年11月，首相梅伊（Theresa May）和歐盟達成軟脫歐協議，2019年3月29日英國正式脫歐後，英國雖不再享有對歐盟事務的投票權，但仍可在21個月的過渡期中，參與歐盟關稅同盟與單一市場，並與歐盟各成員國簽署自由貿易協定。

不過，英國得支付390億英鎊（約合台幣1.56兆元）的分手費給歐盟，讓許多英國人心驚。

原本這個脫歐協議將進入英國國會表決。但眼看一定會被否決，梅伊取消表決，讓脫歐再度回到原點。

若朝野不能在3月29日正式脫歐前達成共識，屆時英國將面臨「無協議」脫歐的最混亂局面。過去兩年來英國已面臨外商撤離，英鎊下跌、人口外流等挑戰，但2019年局面可能更糟。

至於法國，則爆發半世紀以來規模最大的抗議活動——黃背心運動。

對氣候變遷高度關注的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），2018年10月調漲過一次燃料稅，預計2019年還想再提高一次。但過去一年來，法國的柴油價格漲幅逾23％，汽油也漲幅逾17％，民眾購買力明顯下滑，這讓一般老百姓大喊吃不消。

加上法國國會2017年10月表決廢除徵收富人稅，停止向年收入超過100萬歐元的企業徵收50％稅款，更加重中下階層相對剝奪感。

2018年11月17日，黃背心運動爆發，逾28萬人上街頭抗議，要求政府停徵燃料稅、提升最低工資、馬克宏下台。之後每個週六，黃背心抗議者就湧進香榭里榭大道，兩旁商家均被迫關閉，本該熱鬧的聖誕購物節，損失慘重。

儘管12月10日晚上8點，馬克宏發表談話，祭出多項利多，包括基本工資提高100歐元、停止對退休俸課稅、加班費不課稅等，仍未能弭平抗爭。甚至引起荷蘭、比利時等週邊國家民眾也紛紛發起類似運動。

面對英、法動盪，向來以穩健作風帶領歐洲走出危機的德國總理梅克爾，因所屬政黨在國內大選得票率大幅滑落，已在2018年10月底宣布不再競選總理，也為歐洲未來投下震撼彈。

若再加上歐洲第四大經濟體——義大利債務總額已達GDP（國內生產總額）131％，恐引歐債風暴。2019年，一場歐洲大亂已在所難免。

3. 人口結構翻轉

全球人口結構即將在2019年出現世代交替。千禧世代（又稱Y世代，指1980至1999年出生）在2018年仍是全球最大群體，約24.6億人。

但《彭博社》分析聯合國人口數據後預測，到了2019年，後千禧世代（又稱Z世代，指2000年以後出生）的人數，將達到24.7億人，占全球人口32％，將成為第一大族群。

安永會計師事務所（Ernst & Young LLP）執行董事瑪西‧瑪利曼（Marcie Merriman）在報告《Z世代的崛起：零售商面臨的新挑戰》中分析，千禧世代較以自我為中心，而後千禧世代則更有自覺意識，更有道德意識。

例如，從事環保行動時，千禧世代更關注能從中得到什麼，但後千禧世代會把自己視為全球生態系統的一份子，認為本來就有責任保護環境。

為了面對後千禧世代，包括Coach、Versace、Gucci等精品已陸續宣布停用動物皮草，藉此爭取認同。

此外，後千禧世代成長過程已是網路普及、社群媒體崛起的世代，都是數位原住民，喜歡在各種線上平台觀看影片，內容常是有梗、具真實感的網紅。

如目前才16歲的美國網紅洛倫‧格雷（Loren Gray），四年前開始使用App Musical.ly（現已被大陸短視頻網站抖音併購），錄製音樂對嘴表演，並扮醜、素顏，個人就擁有逾2800萬粉絲，還在2018年發行個人首張單曲，進軍主流音樂圈。2019年，網紅經濟將更加火熱。

4. 選舉

2019年堪稱全球選舉年。五年一次的歐洲議會選舉將在5月底舉行，印度、印尼、加拿大、阿根廷等國，也將分別選出新領導人。《經濟學人》（Economist）指出，國族主義將在主導全球政壇。

其中，印度、印尼人口加總，占全球1／5，「他們將證明，雖然亞洲的民主不夠健全，仍相當有活力，」《經濟學人》分析。

上任後大力改革經濟的印度總理莫迪（Narendra Modi），廢鈔、統一稅制樣樣來，推出1萬5000項改革方案，的確改善經濟。世界銀行指出，印度2019年經商環境將躍升至77名，二年期間就進步53名；國際貨幣基金（IMF）也預估，印度經濟成長率將自二年前的6.7％來到7.4％。

然而，莫迪獨裁的領導風格也十分爭議，盧比狂貶、通膨達5.1％，漸失民心，連任之路困難重重。

另一方面，東協最大國印尼在佐科威（Joko Widodo）擔任總統四年多來局勢趨穩；但經濟成長率僅達5％，低於他曾承諾的7％，而且，他與大陸走得太近，在印尼也是敏感話題。不過，佐科威在民調取得大幅領先，連任機率很高。

至於2020即將總統大選的台灣，2019年也將進入初選階段。兩黨誰出線？無黨籍柯文哲會不會出馬？將讓2019年的台灣政壇不平靜。

跨過太平洋，美國2020年也將舉行總統大選，2019年初選起跑後，選情勢必也將牽動全球。

5. 假新聞

自2016年美國總統大選開始，全球對假新聞的關注日漸提高。2019年各國又進入選舉年，讓假新聞問題更受重視。

《遠見》2018年6月推出〈謊言台灣〉封面故事，報導「假新聞」早已包圍台灣，迴響熱烈。

「假新聞破壞人與人間的信任，讓社會失序，」中正大學傳播學系教授胡元輝相當擔心。

國際電信聯盟（ITU）估計，今年全球將有過半人口能上網。《經濟學人》就指出，貧窮國家使用者，因缺乏媒體視聽經驗，更容易受到假新聞傷害。各界專家一致認為，假新聞不會消失，對抗假新聞，沒有人是局外人。政府建立更完善法規、提升大眾的辨別力、走出同溫層，以及媒體與平台善盡把關責任，均是關鍵。

6. 資安

2019年將是AIOT應用成熟的一年。Google台灣董事總經理簡立峰預測，2019年將是智慧家庭、無人車、無人機、機器人的全面啟動年，代表人類生活向智慧化邁進。

不過，當人們大量使用AIOT時，不知不覺就被蒐集大量個資，隱私權將成重要課題。

2018年12月，川普找來IBM執行長吉妮•羅梅緹（Ginni Rometty）、微軟執行長薩提亞•納德拉（Satya Nadella）、Google執行長桑德爾•皮采（Sundar Pichai）等科技巨擘，在白宮討論科技發展。會中除強調產官合作開發AI，羅梅緹、納德拉更呼籲重視AI的道德、隱私爭議，引發共鳴。

當AIOT生活成真，人們可透過指紋、刷臉、語音辨識，輕鬆在網上消費，工廠產線也在工業4.0的趨勢中提升自動化程度，但同時也會一不小心就產生安全漏洞，遭駭客入侵。

台積電2018年8月安裝新機台時，僅連結網路前未確保無病毒，就讓病毒進入，雖然45小時就將危機處理完畢，但仍讓台積電第三季營收短少台幣77至78億元。

因此，研究機構Gartner估計，2019年全球資安市場將成長8.7％，達1240億美元。台灣企業資安支出也將同步成長11.6％，達243億美元。

此外，歐盟GDPR（一般資料保護規範）已在2018年5月上路。Gartner分析，2019年底前，至少30％的企業將花錢諮詢、導入GDPR服務。

7. 中美貿易戰

2018年開打的中美貿易戰，至今局勢未明。7月6日，美國政府對中國輸美鋼、鋁等價值340億美元的商品加徵25％關稅。中國也以牙還牙，對農產、汽車等340億美元商品加徵25％關稅。

到了9月，戰況愈演愈烈。美國針對伺服器、網路設備等2000億美元商品加徵10％關稅，而中國針對美國進口的紡織品等600億美元產品加課5至10％關稅。

包括韓國三星、日本尼康（Nikon）、台灣仁寶、英業達等大廠，都陸續傳出產線撤出大陸，也導致大陸民間消費不振，2018年11月零售額成長率跌至15年來最低。

雖然2018年12月1日，中美兩國元首在阿根廷G20峰會會談，宣布三個月內暫停採取新的貿易措施，並進行談判。但不到一週，華為財務長、創辦人任正非之女孟晚舟就在加拿大轉機時被捕，理由是華為涉嫌違反美國出口管制，向伊朗出售敏感科技，未來可能被引渡到美國受審。

孟晚舟事件後不到兩週，大陸就逮捕了三位加拿大公民，較勁意味甚濃。也顯示中美貿易戰不僅是單純的貿易問題，更是美國、甚至西方世界對中國5G等高科技發展的防備。

中國文化大學政治系特聘講座教授陳一新觀察，大陸官媒《環球時報》社論指出，「中美貿易戰不能以讓步多少為成敗，要以是否符合國家利益為依歸」，顯示大陸政府應會做出重大讓步，在3月底前和美國簽訂協議。

從川普政府2017年發布的《國家安全戰略》，可看出美國已將中國視為「主要戰略對手」。一般預測，將在明年、2020年爭取連任的川普勢必會對中國發動規模更大的貿易戰、科技戰、匯率戰，藉此凝聚支持者。

因此，2019年中美貿易戰仍將是影響全球景氣的大變數。

8. AI

2018年內政部宣布，台灣65歲以上占總人口比率達到14％，宣告台灣正式進入高齡社會。無獨有偶，韓國行政安全部也宣布，韓國65歲以上人口達14％。

已開發國家日本的老化人口比例更高，總務省統計局12月公布，65歲以上人口已達28％，已進入超高齡社會。

高齡化是跨越國界的問題，不僅政府社福支出勢必大幅增加，少子化也將造成長照人力吃緊，但不少專家認為AI是救星。

凱信投顧總經理高子敬認為，AI將是2019年科技產業的驅動力，醫療是運用最廣泛的產業，AI＋Aging（高齡化）商機看俏。

同時，精準醫療（Precision Medicine）也將為生技醫療產業帶來前所未有的發展機會。研究機構Frost & Sullivan指出，AI足以提升醫療效率三至四成，可減少近五成成本。

IBM的Watson超級電腦協助醫生看診，微軟運用AI技術推出遠距醫療系統，亞馬遜也推出醫療分析紀錄軟體。鴻海、騰訊、阿里巴巴也紛紛競逐AI精準醫療市場。這些應用，在2019年都會更成熟。

9. 貧富差距

中美貿易戰帶來全球供應鏈重組、AI取代人力，都可能讓貧富差距更加惡化，連台積電創辦人張忠謀於近日表示，「AI激化貧富差距與失業問題，25年內貧富差距將愈來愈大。」

例如目前法國最富裕20％人口，收入是最貧窮20％五倍，收入最高的1％人口，卻掌握全國20％財富。《紐約時報》指出，這正是近來黃背心運動爆發主因。

美國經濟成長率在2018年前三季分別是2.3％、4.1％、3.5％，表現亮眼，但財經網站Bankrate調查，逾六成美國民眾2018年未獲加薪，且平均預期壽命連兩年下降，顯示經濟成長並未雨露均霑。

又如中國政府雖大力扶貧，2016、2017年吉尼係數（Gini Coefficient）卻連續攀高，象徵貧富不均加劇。

而台灣，根據財政部最新公布2016年綜所稅申報資料，前5％家庭所得是最低5％的106.52倍，創下歷史次高，僅次於2014年的109.69倍。

10. 高雄

2018年高雄市長韓國瑜掀起全台「韓流」，「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的願景能否落實，在2019年勢必被放大檢驗。

其實擁有國際機場、南科路竹園區的高雄，並非沒有企業投資。2018年4月，半導體封測大廠日月光就斥資4.16億美元（約125億台幣），在楠梓加工區推動「五年六廠」計畫。

2018年9月12日，全球前十大軟性電路版製造廠、蘋概股台郡科技，也與高市府簽約，將投資105億，進駐和發產業園區。「未來總投資規模，市長知道可能會嚇一跳，」台郡董事長鄭明智當時信誓旦旦。

隔月，15年從未興建新廠房的華邦電子也砸下3350億元，在高雄路竹科學園區建廠。緊接11月初，被動元件大廠國巨宣布，三年投入百億，在高雄大發工業區興建1萬6000坪的新廠。

不過，韓國瑜當選後，來自大老闆的投資承諾更多了。包括鴻海集團董事長郭台銘、遠東集團董事長徐旭東，紛紛表達意願。

不僅如此，曾希望「不惜一切」將迪士尼樂園引進高雄的韓國瑜，也在日前與迪士尼樂園工程推手、豪門國際開發董事長簡廷在會面，但韓國瑜坦言，迪士尼「不是想蓋就蓋」，以台灣目前的人口規模，未必能成。

2019年到底韓國瑜將帶進多少投資、多少觀光客到高雄；及高雄農產品可否大量外銷，解決農民困境？都讓高雄持續成為2019年台灣的關鍵字。

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【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y】