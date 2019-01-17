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瘋電影／大象席地而坐　我們還要活多久？

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文／賴賴

▲▼大象席地而坐。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

「我們還要活（被傷害）多久？」大象是強大威猛個性溫馴的動物，在動物園中，他被馴獸師打到坐在地上供人玩賞，這是普世價值中所有勞方的腳色，是所有編劇賣出心血時必須承擔的痛苦過程，打趴在地只為了一口飯吃，所以大象席地而坐。

看著電影不斷不斷在心底吶喊好可憐好可憐，要有多慘的際遇才能寫出這樣刺骨卻活生生的人物，電影雖然230分鐘，看完雖疲憊卻也獲得太多太多太多的反思，在台灣這部電影絕對大賣，看不到未來，解決不了現在，能做的只有不斷犯錯和犯錯後發洩，憤怒，傷害，恐懼，傷害，像背後靈的視覺語言，看這個世界有多少大象，到了晚年還得被子女傷害。

看完了，心情雖然沉重卻又很能理解導演的世界，這是一部憂鬱症莫靠近的電影，但是若想理解憂鬱症患者的心態，藉由此片閱讀後可心領神會，世界是一個荒原，走到哪都一樣，即使去看大象坐在地上，世界也不會改變，走還是不走，留下來是解決現在的問題，導演選擇走，於是他自殺了。

電影雖然有約四個小時，劇情設計流暢且內容豐富，每個小人物的故事在交疊時有一定的戲劇性，所以錯綜複雜中有張力，默默推進中有高潮，情感極重卻輕輕放下，講義氣是否只是因為自我需要，許多許多細微處，可見內涵不斷湧現，要有點社會經歷生活經驗成熟年紀層的人來看，更能理解深厚內蘊，真的很棒很棒的作品。

他是這個時代的語言作品，是大家看完心在滴血心有戚戚焉，於是你會思考怎麼解決，很棒的一部現代啟示錄的百年佳作。

胡波，如果你選擇不走，也許在荒原裡你還可以多做點事情來解決問題，甚至你可以看到多少人愛你，至少在台灣肯定有許多，而不是說再見了事，RIP胡波，很高興閱讀你的作品，願你在其他世界可以找到解藥。

看完電影買了導演的『大裂』來看，胡波導演筆名胡遷，他的筆觸有太宰治的味道，看完「大象席地而坐」立刻聯想起「人間失格」，失去做人的動力，於是腐爛的活著，厭世得要人人討厭他，最後死於自己的無知，非常非常非常簡單的風格，卻留下無限惆悵，看著他的書，比看完電影時更不捨他的離去，胡波，哀哀哀哀哀哀。

片　　名：大象席地而坐
英文名稱：An Elephant Sitting Still
類　　型：劇情
上映日期：2019-01-11
片　　長：03時54分
導　　演：胡波
演　　員：彭昱暢 、 王玉雯 、 章宇 、 李叢喜
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：繁盛映畫 / SNAPPPIMDb


劇情大綱

在一個中國北方小鎮的陰鬱天空下，四位主角的人生，交織在這個虛無與憤怒的悲哀故事裡。

為了保護好友，中學男孩韋布不慎讓校園惡霸，失足摔落樓梯命在旦夕，一時失措便離家逃亡；老翁王金，韋布的鄰居，因名下老屋成了兒女覬覦的籌碼，而悵然若失、了無所依。女孩黃玲，韋布的同學，與學校的副主任踰矩親密的影片被惡意外流，而鬧出軒然大波。于城，校園惡霸的哥哥，原想為自己的兄弟報仇，卻意外深陷一場自我背叛的罪惡痛苦之中。四個人，從清晨到黃昏，數不盡的麻煩與苦悶，全都發生在這狼狽崎嶇的一天，看起來像在尋找出口似的卻老往死裡鑽。

他們的困頓與時間的流動，晦澀；他們的希望和生命的交錯，卻是寄託於一篇聽來的傳說：在遙遠的滿洲里，有一頭席地而坐的大象。這傳說，彷彿成了他們的亂世浮木與救贖。四個小時的時間跨度，大量一鏡到底的攝影機流動，針扎般勾勒出的敘事縫線，儼然成為看似無波的殘酷世界裡，直擊心臟最強而有力的一聲象鳴。

▲▼大象席地而坐。（圖／yahoo）

▲他為好友出頭，向學校小霸王惡勢力反抗，小霸王摔重傷，命在旦夕。

▲▼大象席地而坐。（圖／yahoo）

▲他努力的一輩子的房子，兒子媳婦要求他讓出給孫女住，兒子說不是每個兒子會幫你付老人院費用的。

▲▼大象席地而坐。（圖／yahoo）

▲他(右)上了青梅竹馬摯友的老婆，摯友發現後立刻跳樓，他不敢告訴摯友媽媽發生什麼事。


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關鍵字：瘋電影,大象席地而坐,彭昱暢,王玉雯,章宇, 李叢喜

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