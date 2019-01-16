　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

醫美龍頭看好「銀髮經濟大爆發！」　愛爾麗將跨足高端養生渡假村

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲愛爾麗集團董事長常如山近幾年密集投入兩岸房地產市場，在台投資上看百億元，購置集團醫美大樓的自有資產，並將跨足高端養生渡假村市場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲愛爾麗集團董事長常如山近幾年密集投入兩岸房地產市場，在台投資上看百億元，購置集團醫美大樓的自有資產，並將跨足高端養生渡假村市場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／專訪報導

台灣高齡化速度冠於全球，2025年高齡人口數將達到總人口的20%，跨越超高齡社會門檻，醫美龍頭、愛爾麗集團董事長常如山表示，看好未來十年銀髮經濟將有爆發潮，將在高鐵沿線打造高端養生渡假村，讓老年生活過得好，更能有所善終。

常如山在2000年創辦愛爾麗集團，透過併購、靠行和自營，在短短二年內快速拓展據點，成為台北市忠孝東路上據點最多的醫美業者，事業體更橫跨兩岸，目前全亞洲已有55家直營連鎖醫療據點，穩坐台灣醫美龍頭地位。

愛爾麗集團在高端醫美市場，成為一方之霸，常如山指出，愛爾麗目前擁有30萬名會員，主力客群的年齡層約在50至60歲，是台灣最有含金量的黃金族群，他提前看到會員邁入老年的需求，為提供會員多元服務，近年積極規劃打造高端養生渡假村。

▲常如山在2002年創辦愛爾麗醫療集團，目前全亞洲已有55家直營連鎖醫療據點，穩坐台灣醫美龍頭地位。（圖／愛爾麗集團提供）

▲常如山在2002年創辦愛爾麗醫療集團，目前全亞洲已有55家直營連鎖醫療據點，穩坐台灣醫美龍頭地位。（圖／愛爾麗集團提供）

常如山分析，1946年至1964年出生者，為外界所稱之「戰後嬰兒潮」，每一個出生年代表著30萬人口，等於總共有540萬人口，這些民眾已邁入70歲大關，不論是在醫療或是居家方面，都需要重新打造適當條件與環境。

「台灣的未來，就圍繞在銀髮商機及軌道經濟二大要素，」常如山說，現在台灣民眾對於家中長者入住養生村或是銀髮宅的觀念，也比以往來得開放；看準市場趨勢，他並親自飛往歐美大國參訪，以構築心目中理想的養生渡假村。

常如山表示，養生渡假村將鎖定高鐵沿線周邊的大面積土地，規劃頂級獨棟別墅、飯店式公寓等住宅，並有提供臥床照護的醫療大樓，以及具備高爾夫球場、馬場的休閒俱樂部。甚至，園區內也規劃建置飯店，讓探訪住戶的家屬需求也能被滿足。

▲愛爾麗集團董事長常如山表示，將在台南開發養生渡假村的旗艦案，預計2028年完工啟用，提供老有善終的高端照護。(圖／愛爾麗集團提供)

▲常如山表示，將在台南開發養生渡假村的旗艦案，預計2028年完工啟用，提供老有善終的高端照護。(圖／愛爾麗集團提供)

「生小孩能住五星級的月子中心，人辛苦了一輩子，臨終前也該有更好的安寧照護選擇，」常如山說，養生渡假村裡也將有安寧病房，參考荷蘭客製化的做法，「病房可依照住家裝潢進行裝修，」讓會員的人生最後一哩路，走得有尊嚴、更有溫度。

依據規劃，常如山表示，目前將在台南開發養生渡假村的旗艦案，預計2028年完工啟用，後續將在高鐵沿線站區覓地，進行一系列的開發案，也不排除複製成功模式至海外市場。

ET快訊
即／女兒清晨下班驚見「母遭勒殺」　前夫畏罪逃頂樓上吊亡
「凶版李毓芬」認了影片是她！替前夫還債　爆年輕還做了這傻事
即／新月橋旁「自撞火燒車」！整輛燒毀竄黑煙　駕駛送醫
黃向羣出任北農董座　翁振炘任總座

關鍵字：愛爾麗集團,常如山,銀髮經濟,戰後嬰兒潮

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

長榮搶攻南美西岸市場　新設哥倫比亞船務代理公司

大成營運轉守為攻　法人：春節消費旺季加持、後市看俏

大成斥資24億嘉義建廠　韓家宇：看旺台灣將徵才300名員工

飯店業新手詹偉立辦酒吧選秀　從精品業跨界找服務人才

華爾街金童回台玩創意 鬧區裡的市集翻轉信義商圈

台玻攜手日設計大師　成立自有品牌TG進軍歐美

全台最大遊艇廠東哥　2018全年營收逼近40億元大關

新加坡前二大肉雞台商其祥　二大新廠投產將挹注成長動能

台積電過濾器供應商旭然　2018年營收創史上新高

中鋼全年營收首度突破4000億大關　創歷史新高紀錄

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

腦癌父與女兒的最後一支舞！ 新娘推輪椅跳完...父淚:我很愛妳

醫美龍頭看好「銀髮經濟大爆發！」　愛爾麗將跨足高端養生渡假村

搶農曆年消費潮　彰銀行動支付撒百萬紅包拉新戶

同年度繳交不同屋的利息　符合要件可合併申報扣除

經部推新版產創條例　企業大老盼擴大

國發會陳美伶：留下來就要衝衝衝　說蘇貞昌有顆溫柔的心

國發會副主委曾旭正回歸校園　陳美伶：接替人選找尋中

家長有福了！　中信卡、聯邦卡繳學費分期零利率

數位轉型大戰　銀行「顛覆式創新」成關鍵

年關救命錢倒數3天手腳要快　勞工紓困貸款每人最高可貸10萬

今年各縣市有線電視收視費用出爐　近三年最低！

泰版《浪漫滿屋》女主角驚爆私生女！　遭控「孩子給媽媽養」本人回應了

圓偏鄉弱勢孩童過年夢！民團發年菜、紅包「經費還缺七成」

Infiniti「未來電動車」長這樣！QX Inspiration細節釋出

變胖也不怕！「4貪嘴星座」啥都要吃...獅子：吃讓人生更美好

《神魔之塔》再邀陳妍希站台電玩展　官方承諾改善排隊問題

黃向羣任北農董座、翁振炘任總座　北市府、農委會下週見面談

草莓控千萬別錯　這2家Buffet各式草莓料理與甜點吃到飽

激情期是1個月！醫解析「愛情三角理論」走過就是你的

馬英九自豪甲等特考第一名　綠委嘲諷：你咁袂歹勢？

快訊／女兒清晨下班驚見「母遭勒殺」　前夫畏罪逃頂樓上吊亡

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

財經熱門新聞

新台幣定存現利多　優利期15個..

蘋果寄信推限時折價　iPhon..

首例！東森和中天新聞台因內容不..

勞保＋國保年資滿15年也能領年..

台筆電廠找出路　老謝：廣達漸入..

每天損失17億　他仍是全球最年..

5壽險月虧150億　4巨頭密會

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

國研院：主機都不是中國製設備

中鋼攜手法商Calderys　..

台北精品一條街崩壞！全倒光租金..

台指期結算偷跑拉抬　投資人緊盯..

今年各縣市有線電視收視費用出爐..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

更多熱門

相關新聞

柯P：戰後嬰兒潮是「最有戰鬥力世代」

台北市長柯文哲在臉書當中，發布一則影音談論到「銀髮醫療照護政策」，以建立一個可長可久且完整的銀髮照護系統，為努力的目標，更勉勵即將進入高齡化社會的「戰後嬰兒潮世代，是戰鬥力最強的一代」，有能力解決即將面對的問題。

死亡率逐年攀升　法國流行環保葬

經營網路行銷　搶每年900億商機

年休3天！弘兼憲史揭超效率靈感源

蔡慶輝／千禧世代懂不懂95後？

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！閨房過夜秘辛曝光

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你不爽我

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

即／解剖結果出爐！　檢察官：女童被抓頭撞牆

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...」露半球

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

處女男結帳前問一句　她怒：哪可換男友

吳鳳開第一槍「虐童唯一死刑」1500人挺爆

館長託付家人　網怒：誰准你倒下

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面