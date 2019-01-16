醫美龍頭看好「銀髮經濟大爆發！」　愛爾麗將跨足高端養生渡假村

▲愛爾麗集團董事長常如山近幾年密集投入兩岸房地產市場，在台投資上看百億元，購置集團醫美大樓的自有資產，並將跨足高端養生渡假村市場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／專訪報導

台灣高齡化速度冠於全球，2025年高齡人口數將達到總人口的20%，跨越超高齡社會門檻，醫美龍頭、愛爾麗集團董事長常如山表示，看好未來十年銀髮經濟將有爆發潮，將在高鐵沿線打造高端養生渡假村，讓老年生活過得好，更能有所善終。

常如山在2000年創辦愛爾麗集團，透過併購、靠行和自營，在短短二年內快速拓展據點，成為台北市忠孝東路上據點最多的醫美業者，事業體更橫跨兩岸，目前全亞洲已有55家直營連鎖醫療據點，穩坐台灣醫美龍頭地位。

愛爾麗集團在高端醫美市場，成為一方之霸，常如山指出，愛爾麗目前擁有30萬名會員，主力客群的年齡層約在50至60歲，是台灣最有含金量的黃金族群，他提前看到會員邁入老年的需求，為提供會員多元服務，近年積極規劃打造高端養生渡假村。

▲常如山在2002年創辦愛爾麗醫療集團，目前全亞洲已有55家直營連鎖醫療據點，穩坐台灣醫美龍頭地位。（圖／愛爾麗集團提供）

常如山分析，1946年至1964年出生者，為外界所稱之「戰後嬰兒潮」，每一個出生年代表著30萬人口，等於總共有540萬人口，這些民眾已邁入70歲大關，不論是在醫療或是居家方面，都需要重新打造適當條件與環境。

「台灣的未來，就圍繞在銀髮商機及軌道經濟二大要素，」常如山說，現在台灣民眾對於家中長者入住養生村或是銀髮宅的觀念，也比以往來得開放；看準市場趨勢，他並親自飛往歐美大國參訪，以構築心目中理想的養生渡假村。

常如山表示，養生渡假村將鎖定高鐵沿線周邊的大面積土地，規劃頂級獨棟別墅、飯店式公寓等住宅，並有提供臥床照護的醫療大樓，以及具備高爾夫球場、馬場的休閒俱樂部。甚至，園區內也規劃建置飯店，讓探訪住戶的家屬需求也能被滿足。

▲常如山表示，將在台南開發養生渡假村的旗艦案，預計2028年完工啟用，提供老有善終的高端照護。(圖／愛爾麗集團提供)

「生小孩能住五星級的月子中心，人辛苦了一輩子，臨終前也該有更好的安寧照護選擇，」常如山說，養生渡假村裡也將有安寧病房，參考荷蘭客製化的做法，「病房可依照住家裝潢進行裝修，」讓會員的人生最後一哩路，走得有尊嚴、更有溫度。

依據規劃，常如山表示，目前將在台南開發養生渡假村的旗艦案，預計2028年完工啟用，後續將在高鐵沿線站區覓地，進行一系列的開發案，也不排除複製成功模式至海外市場。