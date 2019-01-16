搶農曆年消費潮　彰銀行動支付撒百萬紅包拉新戶

▲彰銀推行動支付搶農曆年商機，大撒紅包拉新客戶。（圖／彰銀提供）

記者吳靜君／台北報導

看準過年長假旅遊和消費熱潮，彰銀強打台灣Pay，祭出逾百萬元紅包拉攏新用戶，現在下載彰銀行動網APP，啟用彰銀錢包「我要付款」，並完成掃碼交易，就有機會獲得柴寶幣紅包1萬6800元，價值新台幣1680元。

政府近年積極提升台灣行動支付普及率，目前台灣Pay商家數已達5萬家，彰銀為推廣民眾使用台灣Pay支付服務，衝刺行動支付交易量，特別舉辦「彰銀台灣Pay 柴寶紅包一路發」活動。即日起至4月30日止，只要成為彰銀錢包「我要付款」新用戶，就能獲得柴寶幣紅包，完成任一筆掃碼交易，再獲紅包；此外，凡用戶成功推薦親朋好友啟用彰銀錢包「我要付款」服務，雙方皆可獲得紅包回饋。活動期間，紅包金額隨機放送，中獎獎項內容包括柴寶幣8880元、1680元、880元等，且除夕當天再加碼柴寶幣1萬6800元紅包，高額實質回饋讓用戶有感。

彰銀表示，「彰銀柴寶幣」每10元可以直接兌換新台幣1元回饋金轉入帳戶，也藉勢除夕送紅包最高可以達到1680元，同時也柴寶幣150元兌換網銀跨行轉帳手續費乙次優惠，或於彰銀支付iPay平台兌換購物金折抵消費，具有入帳彈性、流動性高2大優勢，自去年9月推出後，即吸引不少用戶加入彰銀行動網輕鬆賺回饋。

彰銀主管表示，彰銀錢包結合台灣Pay整合全方位支付功能，支援「主掃」與「被掃」兩種掃碼模式，客戶可以選擇使用掃描QR Code迅速付款，或是主動產生QR Code、一維條碼，提供超商或大型百貨掃碼扣款，幾秒內即可輕鬆完成購物、消費、轉帳、繳費稅，滿足民眾的日常需求。