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同年度繳交不同屋的利息　符合要件可合併申報扣除

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▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲繳交房貸利息，如符合列舉扣除要件，在每一申報戶以1屋為限之前提，繳交不同屋的利息可以合併申報扣除。（示意圖／取自pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

財政部高雄國稅局今(16)日表示，如果同一個課稅年度，有不同的自用住宅物屋借款利息，但符合一申報戶1屋為限，可以合併申報綜所稅扣除額。此外，國稅局也提醒，如果有申報儲蓄投資特別扣除額者，申報的金額應自購屋借款利息中減除。

根據所得稅法第17條規定，個人綜合所得稅應符合納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬名義登記的房屋，在課稅年度在該地址辦完戶籍登記，且沒有出租、營業或者執行業務使用，向金融機構支付的貸款利息可以依據單據可以申報扣除，扣除額最高可以達到30萬元，每一申報戶每年以一屋為限。

不過高雄國稅局表示，如果納稅義務人在同一年度的不同期間發生自用住宅購屋借款利息，如果符合列舉要件，每一申報戶以1屋為限的情形下，所繳的利息可以合併申報扣除。

高雄國稅局舉例，甲君106年2月已償還原自用住宅借款並支付利息8萬元，同年5月間配偶乙君另購自用住宅且支付利息計16萬元，上開2筆借款利息雖是納2間不同房屋的借款利息，因其所支付利息的所屬期間並不相同，同一時間僅一處房屋列報自用住宅購屋借款利息，仍符合自用住宅購屋借款利息扣除以1屋為限的規定，甲君當年度共可申報自用住宅購屋借款利息24萬元。

國稅局提醒，假使申報有儲蓄投資特別扣除額者，其申報的金額應自上項自用住宅購屋借款利息中減除。以上述案例為例，甲君如有申報儲蓄投資特別扣除額，其申報的金額應自自用住宅購屋借款利息中減除。儲蓄投資特別扣除額每戶上限27萬元。舉例來說，甲君有申報儲蓄投資特別扣除額，甲君及配偶在金融機構的存款利息有4萬元，則可以申報的購屋借款利息為24萬減掉利息的4萬元，剩20萬元可以扣除。

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關鍵字：購屋,利息,申報扣除,綜所稅,上限30萬元,儲蓄利息特別扣除

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