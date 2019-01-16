經部推新版產創條例　企業大老盼擴大

▲經濟部將提新版產創條例，工商界表示要在擴大，才會有助改善台灣投資環境。（圖／記者季相儒攝）

記者馮建棨／台北報導

經濟部預告新版產創條例，四大優惠將展延，工商業界表示，產創條例對企業來說是正面效果，不過也希望政府加強力道擴大，才能改善台灣投資環境。

據了解，「產創條例」的租稅優惠會在今年底「落日」，過去經濟部提出四大優惠，像是研發投資抵減、員工獎酬股票擇低課稅、天使投資人半數投資抵稅、個人投資新創穿透性課稅等等，都會在年底到期，企業界相當擔心優惠取消會影響企業投資意願。為了讓台灣產業能持續保持研發及創新能量，經濟部因此預告新版產創條例，讓過去研發抵減提高5個百分點，原規定為當年15%、3年10%，本次也一口氣加碼到當年20%、3年15%。

工商協進會理事長林伯豐表示，產創條例修正延長優惠期間，這對企業來說是正面效果、是好的現象，但是對於人才培育方案應該要從現在的三年改成五年，產創條例的範圍應該要擴大。

全國工業總會名譽理事長許勝雄表示，財政部對產創條例有不同看法，政府要以更高的事業及策略去改善環境，這對台灣招商才有正面影響。

許勝雄還說，當全世界都在談如何提供友善環境，稅匯的問題，中國大陸宣布降稅、降匯大概應用的資源1.5兆人民幣，在這個架構下，台灣要跟全世界做拔河比賽，如果我們能在稅匯方面改變，對企業經營有更大助益。

▼經濟部將提新版產創條例，工商界表示要在擴大，才會有助改善台灣投資環境。（圖／記者馮建棨攝）