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國發會陳美伶：留下來就要衝衝衝　說蘇貞昌有顆溫柔的心

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▲▼國發會主委陳美伶過去說要隨前行政院長賴清德一同離去，不過最後內閣改組後還是留任，陳美伶說，留下來就要衝衝衝。（圖／記者馮建棨攝）

▲國發會主委陳美伶過去說要隨前行政院長賴清德一同離去，不過最後內閣改組後還是留任，陳美伶說，留下來就要衝衝衝。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

國發會主委陳美伶過去表示會隨前行政院長賴清德一同離去，最後內閣改組後被強力慰留而留下，陳美伶今天（16日）表示，最後還是留下來，當然就必須衝衝衝，後續會提出多項大膽的刺激經濟內需政策。

國發會主委陳美伶今天參加國發會尾牙致詞時說，感謝去年一年國發會同仁的努力，剛上任時沒有把握可以把國發會帶去哪，不過國發會同仁很有爆發力，現在已經有些成果。在去年11月底選舉過後，本來選擇要離開大家，但最後還是留下來，「當然就必須衝衝衝」。

外界都說新任行政院長蘇貞昌相當嚴厲，陳美伶說， 蘇院長是對事情相當嚴格，面對它不用太害怕，他有顆「很柔軟的心」，對文官是很溫暖，且蘇院長曾經說，當阿公之後個性也有所轉變，現在是「蘇貞昌2.0」，另外也要求陳美伶也要跟進轉變。

面對未來一年經濟可能受到國際經濟走緩而有所影響，陳美伶說，新的一年雖然烏雲籠罩，但是希望能盡所有的能力，相信不會被社會責怪。

陳美伶還說，今年要拿出更多更好的政策，因為過去提出的都是既有政策加碼，未來希望有更創新的、讓人民有感的政策能提出來，希望很快的時間之內找各部會，另外也會徵詢各大工會，能讓今年內需衝出好成果，讓經濟成長不至於因國際情勢而有太大影響，讓人民真正有感。

陳美伶補充，擴大內需需要靠政府投資、民間投資及刺激消費，今年政府投資有前瞻基礎建設計畫及公共預算幅度都相當高，只要好好執行落實相信沒問題，民間投資則希望投資環境能更好，尤其離岸風電今年能都進來，另外台商回台也要持續幫忙。刺激消費則是國發會正在處理，只要有銀彈就可拿出來創造國人的消費。

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關鍵字：國發會,內需,刺激經濟

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