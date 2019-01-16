國發會副主委曾旭正回歸校園　陳美伶：接替人選找尋中

▲國發會副主委曾旭正回歸校園，談到接替人選，國發會主委陳美伶說，正在找尋當中。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

國發會副主委曾旭正回歸校園，接替政務副主委人選，國發會主委陳美伶表示，目前正在徵詢當中，不管是學界還是政府當中都正在找尋當中，強調「適材適用」最重要，讓工作功能發揮，目前沒有特定對象，推薦的人選也都在徵詢當中，只要有定案就會對外說明。

由於國發會今年主推地方創生政策，是否因此會成為挑選人才的依據，陳美伶說，現在三位副主委都有分工，但也不排除會有新的副主委加入之後會有新的規則。

被問到今年經濟可能相當辛苦，國發會過去提出要靠內需來支撐，陳美陳美伶回應，要拿出更多更好的政策，因為過去提出的都是既有政策加碼，未來希望有更創新的、讓人民有感的政策能提出來，希望很快的時間之內找各部會，另外也會徵詢各大工會，能讓今年內需衝出好成果，讓經濟成長不至於因國際情勢而有太大影響，讓人民真正有感。

陳美伶還說，擴大內需需要靠政府投資、民間投資及刺激消費，今年政府投資有前瞻基礎建設計畫及公共預算幅度都相當高，只要好好執行落實相信沒問題，民間投資則希望投資環境能更好，尤其離岸風電今年能都進來，另外台商回台也要持續幫忙。刺激消費則是國發會正在處理，只要有銀彈就可拿出來創造國人的消費。