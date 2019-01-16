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數位轉型大戰　銀行「顛覆式創新」成關鍵

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▲▼金融科技創新園區,金融科技,Fintech。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金融科技Fintech大戰，各家銀行已進入白熱化階段。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

銀行搶攻「金融科技版圖」大戰，近年已進入白熱化的階段，對於民眾來說，這家銀行推出的服務是否具有「顛覆式創新」，使用起來方不方便，將成為各銀行在這場戰爭中最大的致勝關鍵。以目前國內大型銀行來說，多引進AI人工智能、機器人理財、刷臉提款ATM等服務。

中信金控近年來有兩項創新金融應用服務，包括國內金融業首見、運用AI機器視覺技術進行異常交易行為偵測的概念性服務「智能ATM」，以及由QR Code掃碼即可以手機點餐、再以行動支付結帳的「自助點餐結帳」系統。

中信銀的「智能ATM」具備臉部辨識提款、異常交易偵測及智能影像分析3大功能，客戶於ATM申請設定「臉部辨識提款」後，能根據客戶身分進行一對一臉部比對，只需約1秒即辨識完成；「異常交易偵測」為業界首創，如臉部被安全帽或口罩遮擋、客戶轉帳時持續使用手機通話，將進行貼心提醒，預防詐騙、提升帳戶交易安全性；「智能影像分析」則透過智能判斷客戶個人化特徵如年齡、性別等，提供客製化的互動訊息。

「自助點餐結帳」系統，讓民眾能以QR Code掃碼，即可於手機點餐，並搭配智能POS機「EZMeals」，以信用卡、悠遊卡、NFC感應式支付、LINE Pay等多元支付工具自助結帳，民眾享受無現金生活的便利，商家也可免除現金管理困擾，節省人力成本並提升服務效率。

▲▼ 金融科技展。（圖／中信金控提供）

▲自助點餐結帳系統。（圖／中信金控提供）

新光銀行近年來也全力發展數位金融，以「貼近生活 為客著想」做為價值主張，積極提供客戶導向的各式數位金融產品及服務，同時搭配生活化的行銷活動以及社群媒體溝通，降低客戶使用數位金融服務的心理門檻，增加客戶使用意願，在2018年底數位客戶數突破75萬戶。

負責領軍數位金融的新光銀行副董事長吳欣儒表示，觀察這群客戶，發現有85%是來自於網路銀行或行動銀行的用戶，而Line Pay一卡通帳戶綁定新光銀行帳戶的客群則佔了10%；而線上開戶、線上申辦信用卡及貸款的使用者佔5%。

新光銀行在去年9月才成為Line Pay一卡通帳戶連結首發銀行，短短幾個月，就帶來一成有效客戶，而且，客群相較既有數位客群年輕10歲，顯示多元數位發展策略，有助於開發新客源及年輕化，也對於展現老店新風貌的助益頗大。

玉山銀行2018年國內金控首創設立科技長職務，是國內金控首創，延攬中央研究院研究員暨台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋博士擔任科技長。陸續引進大數據、人工智慧 (AI)、身份辨識等。

玉山銀行日前獨家推出外匯創新服務「外幣平均成本」，首創市場獨家的個人化資料即時運算及圖像化設計，快速比較與目前匯率高低的差異，解決顧客過去須自行計算平均購買外幣成本的痛點，有近95%的顧客認為這項功能可以輔助買賣時機判斷，帶給顧客更直覺的數位外匯購買經驗。目前玉山數位外匯交易筆數已逾整體外匯交易9成。

另也推出刷臉ATM，結合尖端生物辨識技術，服務範圍涵蓋了如同證件拍照機的「留臉」功能，可因應胖瘦、髮型變化而調整的「更新刷臉ID」功能，0.3秒即可完成辨識的「掃臉」功能，並提供顧客可依據自主意願而終止服務的「註銷」功能，同時領先推出刷臉ATM「智慧語音」功能，引導顧客可以精確對準鏡頭快速掃臉。

玉山銀行APP也積極降低登入門檻，不論是在行動銀行iOS版推出的Touch ID指紋登入、Face ID刷臉登入功能，或是Android版的指紋辨識登入服務，玉山行動銀行顧客每月平均登入次數已達15次，較去年同期成長3倍。

▲▼ 刷臉就能從ATM提款。（圖／玉山銀行提供）

▲刷臉就能從ATM提款。（圖／玉山銀行提供）

北富銀則是結合客群痛點，推出多項令人耳目一新的創新服務。例如「行動銀行5.0」瞄準自主性高的行動用戶，把銀幕、帳戶、家庭金融服務的掌控權交給客戶做主；「奈米投」機器人理財模擬平台則面向小資及投資新手，透過智慧AI理性精準的判斷，幫助投資人達成理財目標；而針對家庭客群，北富銀與鴻海科技集團合作推出「e家人分行」，將人臉辨識、數位迎賓、互動體驗等科技與金融、親子教育作充分結合。

面臨行動支付浪潮，北富銀則自建「Lucky Pay」並與全台全家、萊爾富等便利商店全面合作，提供客戶多元支付選擇；還積極投入跨界結合，包括與M+ massage合作推出「M+旺紅包」，成為全台灣第一家開發通訊軟體收發紅包、實現通訊軟體帳戶對帳戶轉帳的銀行，上線1年就創下交易金額破11億元的傲人紀錄；與政大合作將區塊鏈技術應用於校園商家，開創全台區塊鏈支付落地商轉首例。

國泰金控也推出智能客服「阿發Chatbot」，使用新一代辨識能力更精準的NLU（人工智慧語意辨識系統）技術的對話機器人，加上Chatflow（流程設計）AI智能技術，進一步串聯後端系統API，因此客戶透過阿發不必跳脫線上頁面，可立即輕鬆完成壽險保單或信用卡多項即時服務，目前阿發已於國泰人壽、國泰世華銀行官網上線服務。

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