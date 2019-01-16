年關救命錢倒數3天手腳要快　勞工紓困貸款每人最高可貸10萬

▲勞動部今年撥出200億元，提供勞工申請勞保紓困貸款。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金豬年即將到來，勞保紓困貸款開放申請期限倒數3天，只要勞工勞保年資滿15年，即可享有超低利率貸款，年利率1.39%，每人最高可貸10萬元，貸款期限為3年，前半年只需繳利息、不還本金，自第7個月開始每月繳本息3394元，若有需求的人手腳要快。

勞保局表示，申請人符合勞保年資滿15年以上（計算至2019年1月18日止），只要為欠繳勞工保險費及滯納金，或未曾借貸勞保紓困貸款以及曾借貸已繳清貸款本金及利息者，都可申貸，但已請領老年給付、終身無工作能力失能給付，或請領勞工保險補償金者，不得申請。

▲勞保紓困貸款最後截止日倒數3天，只要符合資格，每人最高可貸10萬元。（示意圖／記者黃克翔攝）

今年勞保紓困貸款，受理申請日期只到1月18日，由土地銀行代辦，只要全台任何一家土地銀行分行皆提供申貸服務，申請者可以臨櫃、網路、郵遞等3種方式完成貸款手續，最快1周內即可入帳，最慢農曆春節年前將會撥款。

至於外界最為關心的還款方面，勞保局指出，貸款期限為3年，前6個月只需繳交利息、不還本金，自第7個月起按月平均攤還本息。以借款10萬元為例，按目前利率前6個月每月需繳利息116元，自第7個月開始每月繳本息3394元。

根據統計，2017年申請紓困貸款件數達9萬4000餘件，予以核准的則有8萬8000餘件。勞保局提醒，申請人要以「借新必須先還舊」為原則，換句話說，曾經辦理過此貸款的勞工，必須先將所有貸款還清後，才可以辦理。