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手機10倍混合光學變焦技術成熟　拉遠拍照不怕再一格一格

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▲▼OPPO 10倍混合光學變焦技術。（圖／OPPO提供）

▲OPPO 10倍混合光學變焦技術。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

OPPO今（16）日發佈了10倍混合光學變焦技術，並將於MWC 2019上進一步展示；OPPO發言人表示，此次推出的10倍混合光學變焦技術已經達到了商業化水準，具備了量產能力；配合該公司所研發的「潛望式結構」，在手機拍得遠處時也能確保拍攝效果清晰。

三鏡頭「接力」無縫實現10倍變焦
針對該項新技術，OPPO採用了「超廣角+超清主攝+長焦」的三攝解決方案，超廣角鏡頭具備15.9mm等效焦距，可帶來廣角取景的獨特視野；超高畫質主鏡頭能確保照片的畫質擁有頂尖水準；而擁有159mm等效焦距的長焦鏡頭，配合該公司所研發的「潛望式結構」高倍變焦，在拍遠處的同時也能確保拍攝效果清晰。

OPPO認為，三個鏡頭相互協作能最大程度地發揮各自優勢，在不同變焦區間上都能獲得更好的成像品質，以接力式的方式實現10倍變焦，滿足用戶從超廣角到遠距攝影的多場景構圖創作需求。

另外透過在標準和長焦鏡頭上引入雙OIS光學防手震，全面提升手機的拍攝效果，解決了手機產業長久以來的難題：當變焦倍數越大時，成像效果會因為晃動影響而越不好。

而除了三攝結構外，OPPO所研發的潛望式結構也是實現10倍混合光學變焦的關鍵；OPPO指出，潛望式結構是透過鏡片組的橫向排列與折射，充分利用手機的寬度和厚度，並大幅節省機身空間，以利在讓機身保持輕薄的前提下，容納更大的感光元件，進而帶來畫質清晰的長焦拍攝能力。

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關鍵字：10倍混合光學變焦,MWC 2019,潛望式結構

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