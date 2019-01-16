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中信銀APP指紋、臉部驗證就可登入　客戶數破250萬

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▲▼中國信託銀行與Line Pay發行聯名卡。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Line Pay聯名卡是中信銀行動金融服務發展的一環。（圖／記者洪聖壹攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

金融數位創新近年是各銀行專攻的重點項目，對於民眾來說，「使用便利」是行動金融服務的最大考量，中信銀行近年積極在行動金融服務上推陳出新，包括簡化銀行APP的登入方式，信用卡也跟LINE Pay異業結合，打造出新的點數生態，廣受年輕族群的熱愛，客戶滿意度很高。

2018年改版、各界多所好評的「中信Home Bank」APP，推出至今，累積使用客戶數已突破250萬。中信銀行總經理陳佳文指出，簡易的登入及轉帳功能，能有效提升客戶黏著度，改版後使用客戶平均每月登入次數提高近2倍，使用滿意度高達94%。

「中信Home Bank」APP的簡易登入功能，讓客戶透過指紋、臉部或圖形驗證，即能快速登入，大受使用者歡迎，目前簡易登入占整體登入比例已近6成。根據中信統計，客戶使用簡易登入平均一個月高達8.7次，較使用一般登入客戶高出3.3次，且因為快速簡便，目前已逾50 萬人次綁定簡易登入功能。

許多民眾擔心交易安全性。陳佳文說明，APP從連線、登入、交易到登出提供4大安全防護網。第一道安全防護網，若客戶從不明來源處下載「中信Home Bank」APP，或使用已破解的手機行動裝置進行登入，APP將無法開啟以降低客戶手機上的惡意程式攻擊或修改APP內部資料的風險。

第二道安全防護網，客戶需完成「手機設備認證服務」，綁定手機設備交易，提高交易安全。此外，每次登入「中信Home Bank」APP，客戶都會收到電子郵件通知成功登入的訊息，確保帳號使用安全。

第三道安全防護網，客戶進行帳務交易時，除了「中信Home Bank」APP交易當下即時推播通知外，客戶若綁定中國信託LINE官方帳號亦可在第一時間收到LINE訊息通知。第四道安全防護網，客戶登入後，若5分鐘內未執行任何動作，系統會自動登出，防範不法人士趁機使用。

轉帳部分，「中信Home Bank」APP導入台灣Pay轉帳，客戶進行臺幣轉帳服務時，可掃描本行及跨行QR Code，取代傳統手動輸入帳號方式，簡化客戶交易流程、提升客戶體驗，讓中信銀行現在是支援台灣Pay轉帳交易量最高的銀行。

此外，統計至今年10月底，透過「中信Home Bank」APP進行的行動轉帳的交易筆數，已為網路銀行轉帳的4倍，顯示中信銀行優化客戶使用介面後，觸動客戶交易行為出現轉變。

陳佳文強調，研發團隊導入Design Thinking設計思考，安排近百場使用者訪談，深度傾聽客戶建議，開發過程均以客戶需求出發，成功打造以簡便操作、智能服務為亮點的全新體驗。

另外，中信銀行最受民眾喜愛的就是LINE Pay卡，在網路上被視為「神卡」，發卡邁入第3年，發卡量已突破183萬張，廣受年輕人喜愛。陳佳文歸納LINE Pay卡的優勢，主要就是打造出點數生態系，將線上、線下消費與LINE Points點數回饋及應用場景完整結合。

LINE Pay卡友從卡片申請、支付綁定、點數累積、兌換皆可透過行動載具完成，享受流暢與便利的數位支付體驗。根據中信統計，LINE Pay卡累積回饋達LINE Points 70億點，超過6成的LINE Pay卡卡友有旅遊休閒、電影娛樂、藥妝等消費面向偏好，且2018年上述類別的消費金額較2017年成長3至5倍。

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關鍵字：中信,中國信託,金融科技

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