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金融也是科技業　中信金4招轉型數位銀行

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▲▼ 中信銀行總經理陳佳文分享中信銀金融科技的發展。（圖／中信銀行提供）

▲中信銀行總經理陳佳文分享中信銀金融科技的發展。（圖／中信銀行提供）

記者戴瑞瑤／綜合報導

金融科技興起，跨界金融服務已成為不可抵擋的趨勢，金融業的創新隨之風起雲湧。中信銀行總經理陳佳文指出，中信銀行以分行服務、作業流程數位化、金融服務智能化、跨業策略合作4大策略，積極結合科技發展突破，跳脫因數位潮流而不得不數位化的迷思。

陳佳文昨天（15日）於《天下雜誌》主辦的「天下經濟論壇」發表專題演講，與在場超過500位各行各業菁英人士分享中國信託銀行面對數位轉型的歷程與因應之道。

陳佳文指出，一向以創新思維領先業界的中國信託銀行，近年持續在數位創新方面許多突破。積極以分行服務、作業流程數位化、金融服務智能化、跨業策略合作4大策略，打造「無所不在、無時不在」的銀行服務，傳遞有溫度客戶體驗。

近期最大的突破，就是領先同業導入流程機器人。陳佳文說明，目前流程機器人已可執行簡單、重複性的業務作業，銀行同仁則可處理更為專業之資料判讀與審查，產能與效率均有顯著提升，透過人機協作相輔相成，除了突破人工作業產能瓶頸、縮短客戶等待時間，也能讓同仁投入更有挑戰性的任務，創造客戶、員工與公司的三贏狀態。

市場上應用越見成熟的AI人工智慧，中信銀行也大力結合相關技術，推動服務與產品智能化。陳佳文表示，目前規劃試點營運的概念性服務「智能ATM」運用AI機器視覺技術，可進行異常交易行為偵測，具備臉部辨識提款、異常交易偵測及智能影像分析3大功能。

第一，客戶在ATM申請設定「臉部辨識提款」後，能根據客戶身分進行一對一臉部比對，只需約1秒即辨識完成；第二，「智能影像分析」則透過智能判斷客戶個人化特徵如年齡、性別等，提供客製化的互動訊息；第三，「異常交易偵測」是業界首創，如臉部被安全帽或口罩遮擋、客戶轉帳時持續使用手機通話，將進行貼心提醒，預防詐騙並提升帳戶交易安全性。

另一方面，中國信託客戶接到刷卡或繳款的確認電話，目前已由模擬人聲的智能對答，能自動辨識客戶的回應，完成確認工作。陳佳文分享，為了不讓客戶以為是真人而聊天，這段智能語音特地將語氣調整得更像機器人。

此外，中信銀行也發展「自助點餐結帳」系統，日前首度在「2018台北金融科技展」曝光。民眾只要以QR Code掃碼，即可於手機點餐，並搭配智能POS機「EZMeals」，以信用卡、悠遊卡、NFC感應式支付、LINE Pay等多元支付工具自助結帳，民眾享受無現金生活的便利，商家也可免除現金管理困擾，節省人力成本並提升服務效率。

數位金融轉型過程中，難免遭遇許多難題。陳佳文坦言，制定積極度與精準度兼具的數位投資決策，是主要的挑戰。中信銀行持續營造適宜科技人才創意激盪的工作氛圍，提升目前金融專業同仁工作技能、溝通方式與心態，創造出數位金融時代的新型專業人才。將積極打造全方位數位金融環境，期盼讓社會大眾進一步親身體驗數位金融所提供的智慧生活美好遠景。

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關鍵字：中信,中國信託,金融科技

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