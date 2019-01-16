外匯龍頭銀發威　外幣ATM領千元美金省台幣75元

▲兆豐銀外幣ATM領美元超便宜，領1,000美元現省75元台幣。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

年節期間將至，各銀行狂推外幣ATM，外匯龍頭銀行兆豐銀發威了，今(16)日表示，民眾如果透過外幣ATM，減碼優惠達到0.075，也就是領千元美元可以省75元的台幣。身為國內外匯龍頭的兆豐銀行，擁有最多18種幣別的外幣現鈔，產品線整齊、匯率優惠，一直是出國兌換外幣現鈔的第一首選。

近期銀行看準國人春節連假出國旅遊需求，以及對自動化ATM服務的接受度非常高，24小時可提領，非常方便，除了積極設置外幣ATM之外，對於提領的優惠也是愈來愈驚人。

以民營來說，永豐銀、玉山銀以及中國信託銀的外幣ATM就超過500台，公股行庫裡第一銀行預計今年增設16台，而兆豐銀全台已建置114台外幣ATM，每個分行至少設置一台以上，讓民眾一卡在手，隨領隨走好方便。

但是要民眾常用外幣ATM，要有利多，各銀行也是推出減碼優惠依照「牌告賣出匯率減掉優惠減碼，讓民眾換會更便宜。以永豐銀為例，透過外幣ATM提領，美元可以減碼2分、日圓0.02分、港幣0.2分、人民幣0.02分。玉山銀行包括美元5分、日圓0.1分、人民幣2分、港幣2分，匯率比臨櫃更便宜。

如果是拿兆豐銀行的金融卡到兆豐的外幣ATM提領美金，匯率可以優惠減碼0.075(換算約7.5分)，可以說業界最威，也就是提領美金1,000元現鈔，就可以優惠台幣75元，現省現賺。

▼外幣ATM提領優惠比較表。（表格／銀行提供）