有線廣播電視系統經營者收費標準草案　業者搬出憲法反對部分條文

▲國家通訊傳播委員會（NCC）審查通過「有線廣播電視系統經營者收費標準草案」。（圖／視覺中國）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（16日）審查通過「有線廣播電視系統經營者收費標準草案」，讓有線電視的收費上限可隨著物價指數進行調整。有線寬頻產業協會肯定NCC適度開放費率上限、務實反映物價上漲回歸使用者付費的思維，但還是對草案部分內容提出建言，希望NCC調整。

有線寬頻產業協會指出，有關「有線廣播電視系統經營者收費標準草案」第九條第二項規定：「系統經營者經與頻道事業協議授權條件，無正當理由，不得拒絕頻道供應事業就其所經營之頻道訂定收視價格，提供用戶選擇基本頻道以外之單一或組合頻道方式收視。」

協會認為，有線廣播系統網路是民營業者私人財產，根據憲法保障人民言論、營業自由及財產權，本草案要求「系統經營者『不得拒絕』頻道業者自行訂定付費套餐、單頻單賣價格」，將使系統業者經營自由與商業營運規劃受頻道商限制，主管機關已介入民間企業的營業自由與經營自主權，並涉侵害民營業者財產權，有違反憲法第15條財產權、第22條其它自由權利含營業自由保障規定之虞。

至於草案中第二條將機上盒相關收費含裝機、查修、租押借…等列入基本頻道收視費中，視同收視費嚴格審議，因為機上盒設備非屬收視費，而是軟硬體設備，有一定的工本費用，建請參考行動通訊市場，手機屬硬體設備，不在資費管制範圍內。

而草案中第八條規定：「系統業者需無償借用訂戶一台或二台機上盒」。協會認為，有線電視機上盒成本所費不貲，如要積極推廣數位化加值應用，有賴較高階的機上盒普及化來達成，而高規格機上盒成本費用更為昂貴，若如本草案第八條規定，仍不得對第一、二台之機上盒酌收成本費用，系統業者缺乏誘因導入更多高階機上盒，不僅無法促進高端機上盒普及化促進數位加值應用服務發展，也侵害了系統業者之財產權與營業自由。

協會表示，草案訂定第三台以上機上盒收費方式，規定系統業者租用或押借第三台以上機上盒收費上限，在租金的部分每台不得高於平均採購價格30%，每台機上盒每月租金不得高於平均採購價格3%，此價格上限除偏低未能反映成本，更干預了系統業者營業自由，在押金的部分，若未能訂定有效押金金額，會讓系統業者因機上盒免費押租借而面臨無法回收機上盒的問題。