避中美貿易戰新選擇　TCA結盟沖繩ISCO享零關稅、免運費

▲沖繩IT創新戰略中心（ISCO）與台北市電腦商業同業公會（TCA）簽訂新創產業戰略合作備忘錄（MOU）。由左至右依序為GO SMART籌備處主任委員蘇亮、臺北市產發局局長林崇傑、TCA總幹事杜全昌、ISCO理事長中島洋、沖縄縣勞動部屋部長比久盛敏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

中美貿易戰進入休止期，但陰影仍然籠罩全球，因此為了增進日本沖繩經濟特區與台灣IT產業的合作，ISCO今天（16日）與TCA簽訂新創產業戰略合作備忘錄，鼓勵零件、包材前往設廠，不僅可以成為「Made in Japan」，還享有零關稅、免運費優惠。

沖繩IT創新戰略中心（ISCO：IT Innovation and Strategy Center Okinawa）今天與台北市電腦商業同業公會（TCA）簽訂新創產業戰略合作備忘錄（MOU），同時與臺北市政府發起的全球智慧城市聯盟（GO SMART）簽訂合作備忘錄。

▲沖繩勞動部經濟戰略副參事木村政昌。（圖／記者姚惠茹攝）

沖繩勞動部經濟戰略副參事木村政昌表示，沖繩位在台灣和日本之間，並提到台灣IT產業在沖繩設廠的三大優勢，包括這是最靠近台灣的日本經濟特區，還能成為「Made in Japan」的標章，以及利用日本的自由貿易協定，像是FTA、EPA達到零關稅的優惠，可以作為台商除了東南亞之外的新選擇。

此外，木村政昌表示，日本經濟特區同樣享有優惠政策，像是租稅減免、物流費用補助、人事費補助、標準廠房等，其中在租稅減免的部分就能減輕4成的稅金負擔，物流費用的補助中，國際物流針對產品出口更是運費全額補助，鼓勵台灣零件和包材廠商前往設廠。

▲科技部政務次長謝達斌和沖縄縣勞動部屋部長比久盛敏。（圖／記者姚惠茹攝）

TCA總幹事杜全昌致詞時表示，TCA是科技產業公會，有超過4000家科技廠商會員，與ISCO簽訂MOU，以新創產業來說，由TCA主辦的InnoVEX特展，2018年有來自21國近400家新創團隊展出，將近1.8萬人次的參與，是亞洲重點指標性新創展會之一，2019年更將擴大展出規模，並將帶領盛星、悠勢、艾思博、米菲多媒體等共4家台灣新創團隊，前往沖繩交流。

此外，TCA指出2018年12月30日，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）在日本、墨西哥、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11個成員國共同簽署後正式生效，涵蓋範圍總人口數逾5億，經濟規模占全球GDP 13%，也正式取代過去的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）。

TCA強調，台灣不在CPTPP成員國當中，出口到CPTPP相關國家會因課徵關稅而減少價格競爭力，如果透過日本政府在沖繩經濟特區推動Made In Japan政策，台灣企業可以前進沖繩，在沖繩進行加工與組裝以取得Made In Japan標章，進而透過沖繩出口到CPTPP相關國家，就可以避開關稅貿易戰。