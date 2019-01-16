業者利多！有線電視收費上限可隨物價指數進行調整

▲國家通訊傳播委員會（NCC）（圖／記者林睿康攝）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（16日）審查通過「有線廣播電視系統經營者收費標準修正草案」，要求有線電視基本頻道規劃至少有2組，第一組為依法應播送的13個頻道，每戶每月收費不得超過200元；第二組為以前一年訂戶數最多的基本頻道組合為原則，每戶每月收費不得超過600元，不過未來收費上限可隨物價指數上漲累計達3%進行調整。

根據NCC的資料，有線電視基本頻道規劃至少有2組，第一組為依法應播送的13個頻道，每戶每月收費不得超過200元；第二組為以前一年訂戶數最多的基本頻道組合為原則，每戶每月收費不得超過600元，但是有條件解除每戶每月600元管制上限，也就是必須達到「授權費比例達收視費用百分之五十以上之基本頻道」和「視訊服務內容品質較第二組基本頻道組合顯著提升」；而為了合理反映整體經濟環境，收費上限（200元、600元）可隨物價指數上漲累計達3%進行調整。

為讓有線電視分組付費的政策能在明年順利推動，NCC發言人翁柏宗表示，系統經營者經與頻道事業協議授權條件，無正當理由，不得拒絕頻道供應事業就其所經營之頻道訂定收視價格，提供訂戶選擇以金本頻道以外之單一或組合頻道方式收視。

而NCC也公佈108年度各縣市政府實施多元選擇付費的進度，目前包括台北市的陽明山、新台北、金頻道、大安文山、麗冠、長德、萬象、聯維、寶福、北都10家有線電視系統業者；新北市的大豐、全國數位、數位天空、天外天數位4家有線電視系統業者；桃園市的北桃園、北健、南桃園3家有線電視系統業者；新竹市的新竹振道有線電視系統業者；台中市的大台中數位、台灣佳光電訊、健群3家有線電視系統業者；彰化縣的新彰有線電視系統業者；嘉義市的世新有線電視系統業者；台南市的雙子星、三冠王、新永安、南天4家有線電視系統業者；高雄市的新高雄有線電視系統業者，總共28家有實施多元選擇付費。