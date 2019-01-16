北港媽祖移駕年貨大展助陣　貿協攜手30農會目標業績要成長2成

▲中華民國對外貿易發展協會副董事長（左）及朝天宮董事長蔡咏鍀（右）今日恭迎北港媽祖鑾駕北上2019世貿年貨大展展場坐鎮，可望吸引30萬人次民眾。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的外貿協會年貨大街即將登場，貿協邀請350家國內外廠商，近560個攤位共襄盛舉，展出各式澎湃生鮮、糖果餅乾、地方特產及其他國家參展的特色商品，今（16）日更是恭迎北港媽祖鑾駕到展場助陣，希望在媽祖加持下，可望吸引30萬人次民眾參觀，同時今年業績可望增加2成。

中華民國對外貿易發展協會主辦的第6屆「世貿年貨大展暨禮品贈品展」將於18日至22日在台北世貿一館展出，今天下午展場第5度恭迎北港媽祖鑾駕，由外貿協會董事長黃志芳及朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，祈求世貿年貨展順利。

貿協祕書長葉明水表示，今年最大特色在於邀請全台各農會打造「農會展示區」，一共展出30個攤位，將北中南東部的農特產品匯聚在一起，同時還有來自19個國家產品，包括史瓦帝尼王國以及首次成立的印尼國家館，帶來特色食品、咖啡，另外還有中華民國電器商業同業公會舉辦的「台北3C電器空調影音電腦年終購物節」，為民眾打造「一站式購物」。

▲年貨大街「命運好好玩」攤位提供開運秘笈。（圖／公關提供）

至於今年的業績目標，葉明水指出，去年貿協年貨大街銷售額達到7000萬，今年又增加30個農會的農產品助攻，加上物流配送等服務，相信有媽祖保佑，今年業務可望增加2成。此外，近期台北陰雨綿綿，葉明水說，民眾來這邊辦年貨，「嘸驚下雨、嘸驚吹風」，還能一次買齊各式國內外的商品。

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