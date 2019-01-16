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「媒多法草案」送政院！媒體併購設紅線　媒金分離納管理

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NCC示意圖（圖／本報資料照）

▲NCC審查通過「媒多法草案」，將送行政院審議。（圖／資料照）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（16日）審查通過「媒體多元維護與壟斷防制法」草案，總共有7章41條，設立明確的整合管制紅線、「媒金分離」規範以及把「網際網路」的影響力納入審查媒體併購案的考量。發言人翁柏宗表示，這項草案將依法規程序辦理報院事宜，未來將全力配合行政院完成審查程序。

為確立跨媒體整合的審查標準，NCC16日審查通過「媒體多元維護與壟斷防制法」草案，有7章41條，內容主要包括「媒體整合之管制」、「維護新聞媒體專業自主」、「促進多元文化均衡發展」、「保障弱勢族群媒體近用權」和「媒體競爭規範」等部分。

為讓以後的媒體交易案都有參考依據，NCC也訂定明確的整合管制紅線。包括：
1、無線電視部分：禁止無線電視事業間相互整合。
2、衛星廣電部分：市佔率達三分之一以上不得相互整合。
3、有線廣電部分：市佔率達三分之一以上不得相互整合。
4、跨媒體整合部分：有線電視系統業者訂戶數達總訂戶數20%以上不得跨媒體整合。同一事業或關係人持有多數媒體事業，不得整合有線電視系統、多媒體內容傳輸平台、無線電視、全國性廣播、新聞及財經頻道、全國性日報和頻道代理商超過三項。

NCC強調，這項草案是秉持「抓大放小」、「明確可行」的管制原則，針對沒有逾越紅線的事業整合申請案，會採「個案黃線判斷」審查方式，也就是會綜合考量這個申請案對於公共利益的影響，再決定是否通過

NCC說，由於網際網路媒體在民眾生活中的重要性逐漸變大，因此未來在審查媒體併購案時，也會將「網際網路」的影響力納入考量。

另外，為避免金融集團以資金優勢影響媒體內容，草案中也有「媒金分離」規範，也就是金融控股公司等相關金融行業之負責人、其捐助成立之財團法人或其受託人，不得持有媒體已發行有表決權股份總數或資本總額10%以上，或以直接或間接持股或以其他方式控制重要型態及大型媒體的人事、財務或業務。

NCC表示，除消極管制規範，草案中也明訂積極保障新聞工作者及促進多元文化發展的相關規範，除了保障新聞媒體從業人員專業自主，也希望透過獎勵方式，補助廣播電視事業協助製播關懷弱勢族群權益節目。

至於先前已完成的媒體整合案有無抵觸這個草案規定？NCC表示，由於之前審查時都參採本草案的相關原則，審慎處理，因此都沒有抵觸的疑慮，而且也不溯既往。發言人翁柏宗說，這項草案將依法規程序辦理報院事宜，NCC未來將全力配合行政院完成審查程序。

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關鍵字：NCC,媒體多元維護與壟斷防制法,媒體產業

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