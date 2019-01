早餐店都漲10%了！新債王抱怨通膨飆升

▲岡拉克在推特發文抱怨,當地的早餐店愈來愈貴。(圖/翻攝自pixabay)

財經中心/綜合報導

隨著影音串流公司Netflix自2017年以來首次調漲、洛杉磯教師罷工要求加薪,有華爾街「新債王」之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)稍早前在推特發文抱怨,連當地的早餐店都漲價10%,暗指聯準會(Fed)官員錯估通膨水準。

岡拉克在推文中寫道:「Netflix漲價13%以上,洛杉磯聯合學區(LAUSD)要求加薪6.5%,我這裡當地的早餐店漲價10%以上(是數年來首次調漲)嗯...」

推文中的漲價例子,都反映出這些漲價幅度都遠高於目前1.9%的通膨率。達拉斯聯準銀行總裁Robert Kaplan周二(15)時表示,值得注意的是,通膨並未高漲,「聯準會接下來的挑戰是要達到2%通膨目標。」

Netflix raising prices 13+%, LAUSD seeking 6.5% pay hike, my local breakfast place raising prices 10+% (their 1st increase in years). Hmmm.