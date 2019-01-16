早餐店都漲10%了！新債王抱怨通膨飆升

▲岡拉克在推特發文抱怨，當地的早餐店愈來愈貴。（圖／翻攝自pixabay）

財經中心／綜合報導

隨著影音串流公司Netflix自2017年以來首次調漲、洛杉磯教師罷工要求加薪，有華爾街「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）稍早前在推特發文抱怨，連當地的早餐店都漲價10%，暗指聯準會（Fed）官員錯估通膨水準。

岡拉克在推文中寫道：「Netflix漲價13%以上，洛杉磯聯合學區（LAUSD）要求加薪6.5%，我這裡當地的早餐店漲價10%以上（是數年來首次調漲）嗯...」

推文中的漲價例子，都反映出這些漲價幅度都遠高於目前1.9%的通膨率。達拉斯聯準銀行總裁Robert Kaplan周二（15）時表示，值得注意的是，通膨並未高漲，「聯準會接下來的挑戰是要達到2%通膨目標。」