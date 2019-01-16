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群益證「富時中國A50綠色除碳報酬指數」 通過上櫃ETN資格認可

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▲▼群益金鼎證券,群益大樓。（圖／資料照）
▲群益金鼎證券。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

資本市場再添一生力軍！群益金鼎證券「富時中國A50綠色除碳報酬指數」於15日通過櫃買中心指數投資證券（ETN）標的指數資格審查，並預計於2月底前完成相關書件申報，為取得台灣首批發行上櫃ETN門票的券商之一。

群益證表示，以富時公司（FTSE）以中國A50指數為連接標的，剔除其中高碳排產業並以再生能源及綠色營收占比較高的公司取代之，藉此提供國內外機構法人或投資人另類選擇，搭上全世界所提倡的ESG（環境-Environmental、社會-Social和治理-Governance）投資策略及環境永續概念潮流。

櫃買中心表示，此指數以富時中國A50指數之成分股為篩選母體，並刪除屬高碳排放等相關產業（如石油與天然氣生產、煤炭、油氣設備及服務…等），且將綠色營收占總營收比例由高至低之公司依序納入指數成分股，總計選取50檔成分股，同時，將綠色營收占比較高公司之權重提高。

自2017年6月該指數發布日起至最近期審查日2018年12月，成分股每季審查變動未超過3檔，替換率穩定介於4~6%，提供投資人在市場觀測及行情判斷穩定的基礎。

證券商所發行的指數投資證券（ETN）將於4月29日上線，屆時投資人可於初級市場向群益金鼎證券申購該檔ETN，滿足機構法人或大額需求者建立基本投資部位。ETN首重發行券商信用，投資人可於次級市場進行公開交易，同時群益證將為該檔ETN提供盤中相對應的流動性掛單，解決投資人對流動性不足的疑慮。

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關鍵字：ETN,群益證,上櫃ETN,富時中國,A50,綠色指數

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