蘇貞昌上任　工商界：好好改善投資環境

▲新行政院長蘇貞昌上任後，工商界期待新閣揆在經濟上能多加油，尤其是改善投資環境，才能吸引外資及台商回台，讓台灣經擠持續發展。（圖／記者季相儒攝）

記者馮建棨／台北報導

新任行政院長蘇貞昌上任，工商界表示，期待新閣揆在經濟上能多加油，尤其是改善投資環境，才能吸引外資及台商回台，讓台灣經擠持續發展。

工商協進會理事長林伯豐表示，每年跟行政院都有四次見面的機會，企業界會利用那時提案並且檢討政府相關的作為，現在等蘇院長忙到一個段落，再來約另一個時間跟工商協進會的理監事們來見面交流。

對於新內閣的建言，林伯豐說，首要解決就是投資問題，投資環境的提升改善，外資及國內資金的稅務改善，保留盈餘5%課稅的免除額都是企業界希望蘇院長重視。

全國工業總會名譽理事長許勝雄說，現在面對全球的變化非常大，如果政府本身在執行力，運作裡快速去做回應，對台灣應該是正面的。但過去工總多次提出的5缺問題，台商回台，當然期待新閣揆及蔡政府在土地、人力人才方面支援，應該讓台商回來能很順利的去做投產的工作。

許勝雄指出，這次選舉過後，許多地方政府很多是國民黨、藍色執政，中央跟地方的搭配，政策的落實，非常重要，過去一直提的中央地方財政劃分，如果能給地方更大的財政預算自主能力提升，地方政府對招商引資改善跟歡迎度、積極度會比較正面，不然現在稅收中央收、地方總覺得說浪費環境，包括污染、交通等，如果讓大家有比較好的分配行為，對台灣整體投資環境應該比較正面。

▼新行政院長蘇貞昌上任後，工商界期待新閣揆在經濟上能多加油，尤其是改善投資環境，才能吸引外資及台商回台，讓台灣經擠持續發展。（圖／記者季相儒攝）