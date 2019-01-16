人民幣退燒！存款餘額首度跌破3,000億元　連3個月衰退



▲人民幣示意圖。（圖／CFP）

記者劉姵呈／綜合報導

自從中美貿易摩擦開始，人民幣匯率直直落，投資人信心潰散。中央銀行公布，國銀人民幣存款餘額連三降，去年12月底全體國銀人民幣存款餘額2984.41億元，首度跌破連續51個月在3,000億元以上水位，央行官員認為，人民幣國際化過程中，金額增增減減是正常現象，外界會慢慢習慣。

央行公布2018年12月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為2644.73億元，國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額339.68億元，均呈現月減。合計DBU及OBU，整體人民幣存款餘額約2984.41億元，月減人民幣33.51億元，且邁向連續3個月衰退，失守3000億元大關。

央行外匯局指出，人民幣存款餘額自2014年9月底突破3000億元後，人民幣存款維持此水位長達51個月，如今雖然連3月下滑且跌破3000億元關卡，但上月減幅2.17%，12月減幅收斂為1.11%，仍在正常波動範圍內。

央行說明，12月人民幣存款餘額減少主因是銀行的電子業大客戶為了支付三角貿易貨款，導致存款減少；至於散戶動向，因12月利率變動有限，並沒有什麼大動作。

此外，官員也說，人民幣國際化的過程中，不只國際間運用管道愈來愈多樣化，因匯率上下波動、利率也跟著國際行情變動，存款餘額增增減減是正常現象，大家會慢慢習慣金額跟成長率的波動。

不過，2019年開年後人民幣匯率的快速升值，本月7日至11日的新春第二周交易，人民幣兌美元匯率從6.8663一路強升至6.7596，單周升值幅度高達1.58%，創下2005年以來最大的單周升值幅度。