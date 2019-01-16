工研院資策會防堵華為　工商界：企業很早就重視資安

▲工研院資策會開始限制使用華為設備，企業界表示，民間早就開始做好資安，如果「華為都防範不了，那其他也防不了」。（圖／記者季相儒攝）

記者馮建棨／台北報導

工研院日前宣布從昨天（15日）開始要限制員工使用華為設備連上工研院內網，資策會也隨後跟上，台灣兩大研發單位先後防堵華為，就是怕機密技術會因此外洩。面對政府附屬單位開始帶頭，民間企業表示，企業早就很早就開始防範駭客，科技產品眾多，如果「華為都防範不了，那其他也防不了」。

據了解，工研院14日發出公告，今天中午開始，在工研院辦公場所全面禁止使用華為手機、電腦等，若是使用華為手機將無法使用工研院的無線內部網路，避免洩密。經濟部工業局局長呂正華曾說，政府內部溝通的通訊軟體是使用國內自主研發的揪科，確保資訊傳遞不會藉由他國軟體，造成有資訊外洩的狀況。至於一般公務員使用中國製手機，呂正華指出，如果公務員除了華為之外另外使用OPPO等其他品牌，大概都會依照經濟部、行政院的規定。

全國工業總會名譽理事長許勝雄說，因為每一家公司都有防毒的功能，不只有華為，早期每一家都為了怕駭客的入侵，做了很多防備工作，都對資安，尤其資訊業很重視。

工商協進會理事長林伯豐指出，台灣民間跟華為公司的採購數量也不少，經濟問題應該要相當重視，民營企業也會重視，不要太過「泛政治化」。至於商業機密外洩，林伯豐認為，要做些防範，不過科技產品眾多，「華為都防範不了，那其他也防不了」。

▼工研院資策會開始限制使用華為設備，企業界表示，民間早就開始做好資安，如果「華為都防範不了，那其他也防不了」。（圖／記者季相儒攝）