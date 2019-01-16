長榮搶攻南美西岸市場　新設哥倫比亞船務代理公司

▲著眼於拉丁美洲的長期成長潛力，長榮海運已陸續於祕魯、智利及墨西哥等國，設立自有船務代理公司.。（圖／長榮海運提供）

記者林淑慧／台北報導

拉丁美洲市場長期成長，長榮海運加碼佈局。長榮海運表示，本月新成立長榮哥倫比亞公司，負責當地的貨物承攬、船舶及港埠碼頭等船務代理業務，進一步深耕拉丁美洲西岸市場。

拉丁美洲天然資源豐富，但多數民生用品有賴進口，經濟型態上與製造業發達的遠東地區互補，帶動雙邊貿易需求。拉丁美洲除了豐沛的礦產，也盛產水果與海鮮，加上南、北半球的季節相反，造成農產品的產季差異，讓消費者享有更多的食材選擇。

在航線配置方面，長榮除了原本投船營運的二組遠東-南美西岸航線，更透過同業合作的模式，再提供二組換艙航線，不但將每週的定期航班服務倍增為四班，更藉此擴大直靠港的覆蓋率，增加釜山、青島、廈門、墨西哥的恩塞納達(Ensenada)以及智利的利爾昆(Lirquen)五個港口，打造更便捷的航運網路。

長榮海運表示，著眼於拉丁美洲的長期成長潛力，自2018下半年起，長榮已陸續於祕魯、智利及墨西哥等國，設立自有船務代理公司，總計已在全球三十餘國設立自有船務代理公司，以強化區域性作業效能，並積極掌握市場脈動，優化航運網路，提升營運競爭力。