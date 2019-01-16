數位轉型中　銀行業最擔心網路攻擊

▲銀行數位轉型中，最擔心網路安全，其中還有被攻擊後的恢復期。（圖／取自免費圖庫pixaby）

記者吳靜君／台北報導

安永(EY)與國際金融協會(IIF)近期發布「第九屆全球銀行風險管理調查」，針對銀行在未來一年最重要的風險議題，其中有八成以上的銀行董事會成員認為，網路安全是最重要的議題。

安永會計師事務所今日發布全球銀行風險調查，受訪的銀行董事會成員有84%認為未來一年重要的風險議題是網路安全，有42%認為法令遵循、32%認為是風險胃納。無獨有偶，銀行的風控長(CRO)們在未來一年同樣關注於網路安全風險的比例也超過八成，網路安全躍升為銀行高階經理人的首要議題。在擔心網路攻擊議題的銀行業者中，憂心網路攻擊影響自身企業快速復原的能力，他們所重視復原能力的議題有：整體網路風險、銀行內資訊科技的長時間斷電、以及重要第三方夥伴發生斷電。

日前國內也發生銀行業及高科技業者遭駭客入侵影響營運，像是一銀的ATM遭駭事件、遠銀系統遭駭事件，外界現在記憶猶新，顯示資安防護措施不可不慎。

安永企業管理諮詢服務執行副總經理張騰龍表示，當科技發展改變過去金融市場的經營模式，管理機制也應該隨之調整，以適應未來的數位商業環境。風險管理過去是擔任企業內把關者的角色；但現今該角色應逐漸提高其主動性，留意新興科技或風險，並從企業在策略規劃的初期就評估風險，化被動為主動積極的功能，這樣的概念未來也將越來越興盛。銀行經營環境已在轉型的過程裡，該調查報告顯示，企業高層或高階經理人關注新興科技風險，風險管理應加速擁抱新科技的步伐。然而，半數受訪銀行承認僅部分完成轉型；超過三分之一的受訪銀行則表示轉型才剛起步。

張騰龍表示，數位風險管理的發展將影響到詐欺監控、金融犯罪、模型製作、信用分析、網路安全以及瞭解你的客戶行為(KYC)等領域。當風險管理布建於新科技時，需要新的營運方式與人才，因為專業人才在策略與決策上仍然重要，因此受訪銀行預計未來一年會增聘第二線的風險管理人才。金融服務業面對轉型，當前的風險管理機制將不敷使用，儘管以往風險管理保護產業與經營權的角色仍然重要，然而在數位轉型的過程中，風險管理更是企業經營的堅實基礎，才能引領企業適應快速改變的風險環境。